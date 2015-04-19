Банк Credit Suisse заплатит штраф $400 млн за махинации с ипотечными бондами

За махинации с занижением рисков при сделке по ипотечным бондам, Credit Suisse заплатит 400 миллионов долларов
Национальный союз управления кредитами в США обвинил банк из Швейцарии Credit Suisse в специальном снижении оценочной стоимости рисков при сделках ипотечными бондами для получения неправомерной выгода. Банк Credit Suisse согласился с притеснениями и обязался выплатить 400 миллионов долларов штрафа.
Договоренность была достигнута и Кредитный союз отозвал свою претензию к Credit Suisse, которая была подана в штате Канзас. Основная сделка с незаконным занижением оценочной стоимости произошла при операции с ипотечными бондами (токсичными) на сумму более 700 миллионов долларов. Credit Suisse продал бонды Western Corporate Federal Credit Union, Southwest Corporate Federal Credit Union и Central Federal Credit Union.
Кроме Credit Suisse, кредитный союз предъявил претензии по поводу махинаций облигациями на биржах компаниям UBS. Банк UBS так же выплатил союзу 445 миллионов долларов. За последнее время по претензиям в мошенничестве кредитный союз получил прибыли на сумму около 5 миллиардов долларов.
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По материалам rns.online