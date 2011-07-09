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Ядовитые коэффициенты и МЫ

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Ядовитые коэффициенты и МЫ
Ядовитые коэффициенты = статистически обоснованные
показывающие: букмекер не анализировал матч
и просто назначил коэффициенты с выгодой для себя

Наиболее распространено на равные шансы
например счёт чётный или нечётный
обе забьют или не обе забьют
результат не включая ничью
футбол ТБ2,5 и ТМ2,5

иногда часто коэффициенты 1,85 на оба варианта одновременно

показывающие в блогах подобные ставки кыф 1,85
должны вызывать понимание тыканины и игры наобум
без малейшего изучения матча
и требуйте сообщать противоположный коэффициент

другие величины ядовитых коэффициентов для других вероятностей
например для ТБ0,5г ядовитый кыф 1,07
и для ТБ1,5г свой ядовитый кыф

мой выбор: избегать ядовитые коэффициенты
предпочитая в live коэффициенты свыше статистически обоснованных


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