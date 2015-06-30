Белорусский Стартап Kino-mo наконец-то внедрил 3D-иллюзии в супермаркетах

Стартап-команда Kino-mo начала выпуск своих изобретений в Белоруссии
Проект зародился в Белоруссии и на ранней своего развития выиграл конкурс Virgin Atlantic. Сейчас проект уже произвел и начал выпуск прототипов своих идей. Первые устройства 3D-иллюзии появятся в сети гипермаркетов в столице Белоруссии. Появятся визуальные объекты в "Евроопте" по адресам улица Монтажников 2, улица Гашкевича 3, улица Денисовская 8, улица Казимировская 6 и улица Победителей 9.
Сеть "Евроопт" была выбрана не случайно, так как именно эта сеть задает тенденции бизнеса в Республике. Сеть регулярно внедряет новинки из технологического мира, а так же новые методы логистики и маркетинга. Так же регулярно регулярно выделяются средства на обновление оборудования и участие в профильных выставках. Голограммы впервые появились в супермаркетах РБ, и осуществил этот проект стартап Kino-mo.
Первый бренд который заказал рекламу своего продукта в 3D-иллюзии стала ОАО "Оливария". Выпускает компания пивную продукцию. Над холодильниками с пивными бутылками в шаре можно увидеть 3D-презентацию их продукции.
Представитель компании "Оливария" А.Губкина заявила, что использование технологических новинок дает новый толчок в сфере маркетинга, и использование проекта Kino-mo один из лучших за последнее время. Такая иллюзия позволяет видеть презентационные видео ролики или рекламные постеры которые просто зависли в воздухе. Такой проект Kino-mo позволяет с легкостью даже удаленно менять разные рекламные компании не затрачивая дополнительные средства на печать.
Уникальность: 100.00%
По материалам marketing.by