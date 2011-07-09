Lordborg Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 03.02.2014 Сообщений: 7,874 Благодарностей: 947 УГ: 109 КП: 0.110

nanoset.cc - Nanoset

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Я не несу ответственности за ваши решения!







Я не админ / владелец сайта

Старт был 03.05.2017











О проекте:

ФИНАНСОВЫЙ NANO ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Сервис NaNoSet предоставляет возможность испытать себя в роли Онлайн Исследователя. Действия участников развиваются довольно в произвольном режиме и красочно-комфортном игровом стиле. На выбор участника присутствуют три уникальные Спирали, после заряда которых, поступают исследовательские начисления в режиме реального времени. Также к игровым процессам предусмотрены дополнительные изучения исследований для повышения эффективности работы Спиралей и уникальная отправка NaNo Зонда в ваш новый экспедиционный мир NaNoSet.



Маркетинг:





Список спиралей:

Синяя

Стоимость: 10-1500 руб

Доходность: 0.38% в час

Срок заряда: 12 дней

Общая прибыль: 110.1%



Красная

Стоимость: 1500-5500 руб

Доходность: 0.32% в час

Срок заряда: 16 дней

Общая прибыль: 124.4%



Фиолетовая

Стоимость: 5500-15000 руб

Доходность: 0.28% в час

Срок заряда: 22 дня

Общая прибыль: 152.2%



Исследования:





В игре есть раздел с исследованиями. Каждое исследование увеличивает Ваш определенный игровой показатель и исследуется не менее 5 минут в зависимости от уровня исследования. Исследования изучаются за NaNo коины, которые необходимо добывать в Экспедициях.



На данный момент доступны такие исследования, как:

Увеличение максимальной суммы на вывод:

Изначально 25 рублей

1 Уровень: 50 руб (цена 200 Nano коинов)

2 Уровень: 100 руб (цена 400 Nano коинов)

3 Уровень: 200 руб (цена 650 Nano коинов)

4 Уровень: 450 руб (цена 900 Nano коинов)

5 Уровень: 800 руб (цена 1200 Nano коинов)

6 Уровень: 1200 руб (цена 1550 Nano коинов)

7 Уровень: 1800 руб (цена 2000 Nano коинов)

8 Уровень: 2500 руб (цена 2600 Nano коинов)

9 Уровень: 4000 руб (цена 3300 Nano коинов)

10 Уровень: 8500 руб (цена 4100 Nano коинов)



Увеличение партнёрской программы:

Изначально 9%-2%-1%

1 Уровень: 10%-2%-1% (цена 150 Nano коинов)

2 Уровень: 11%-2%-1% (цена 250 Nano коинов)

3 Уровень: 12%-2%-1% (цена 400 Nano коинов)

4 Уровень: 13%-3%-1% (цена 650 Nano коинов)

5 Уровень: 14%-3%-1% (цена 950 Nano коинов)

6 Уровень: 15%-3%-1% (цена 1300 Nano коинов)

7 Уровень: 16%-4%-1% (цена 1750 Nano коинов)

8 Уровень: 17%-4%-2% (цена 2250 Nano коинов)

9 Уровень: 18%-5%-2% (цена 2900 Nano коинов)

10 Уровень: 20%-5%-2% (цена 3700 Nano коинов)



Увеличение скорости добычи спиралей:

Изначально +0%

1 Уровень: +0.03% (цена 450 Nano коинов)

2 Уровень: +0.07% (цена 850 Nano коинов)

3 Уровень: +0.14% (цена 1400 Nano коинов)

4 Уровень: +0.22% (цена 2050 Nano коинов)

5 Уровень: +0.32% (цена 2800 Nano коинов)

6 Уровень: +0.45% (цена 3750 Nano коинов)

7 Уровень: +0.61% (цена 4900 Nano коинов)

8 Уровень: +0.79% (цена 6150 Nano коинов)

9 Уровень: +1.01% (цена 7550 Nano коинов)

10 Уровень: +1.25% (цена 9500 Nano коинов)



Увеличение находки в экспедициях:

Изначально +0%

1 Уровень: +2% (цена 100 Nano коинов)

2 Уровень: +4% (цена 150 Nano коинов)

3 Уровень: +6% (цена 250 Nano коинов)

4 Уровень: +8% (цена 400 Nano коинов)

5 Уровень: +11% (цена 600 Nano коинов)

6 Уровень: +15% (цена 850 Nano коинов)

7 Уровень: +19% (цена 1200 Nano коинов)

8 Уровень: +24% (цена 1550 Nano коинов)

9 Уровень: +29% (цена 2000 Nano коинов)

10 Уровень: +35% (цена 2600 Nano коинов)



Экспедиции:

Экспедиция необходима для находки дополнительной игровой валюты - Nano Коины.

Nano Коины используются для изучения исследований, которые способствуют дополнительным бонусам и исследуются только по желанию участника. Для каждой экспедиции Вам потребуется 1 экспедиционный Зонд, его Вы можете приобрести непосредственно только со счета вашего Баланса Аккаунта.





1 зонд стоит 5 рублей



Каждая экспедиция может быть как успешной, так и провальной (шанс успеха: 70%, а шанс провала 30%)! В случае успешной экспедиции Ваш экспедиционный Зонд возвращается и приносит определенное количество Nano Коинов (диапазон от 0 до 50). Благодаря исследованиям можно повысить размер приносимых Nano Коинов. В случае провала, связь с вашим экспедиционным Зондом будет утеряна, в следствие чего Зонд уже не вернется к Вам и не принесет Nano Коины. Если экспедиция успешна, то зонд можно отправить повторно. Продолжительность каждой экспедиции длится ровно 2.5 минуты!



Особенности ввода и вывода средств:

Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash

Выплаты инстант

Выплаты можно заказывать 1 раз в 12 часов

Минималка на вывод 1 руб для Payeer и 10 руб для Perfect Money и AdvCash

Максимальная сумма на вывод 25 рублей (можно повысить за счёт исследований)

Курс конвертации 1$=57 руб

Активации выплат нет

Баллов и других скрытых ограничений нет



Языки:





Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 9%-2%-1% на вывод (можно повысить за счёт исследований)



Контакты администрации:

Почта:

Группа вк:

Скайп:

Есть форма для обратной связи на самом сайте (тикеты)



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Свои отзывы о nanoset.cc можете оставлять в комментариях под темой. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.Я не несу ответственности за ваши решения!ФИНАНСОВЫЙ NANO ИССЛЕДОВАТЕЛЬСервис NaNoSet предоставляет возможность испытать себя в роли Онлайн Исследователя. Действия участников развиваются довольно в произвольном режиме и красочно-комфортном игровом стиле. На выбор участника присутствуют три уникальные Спирали, после заряда которых, поступают исследовательские начисления в режиме реального времени. Также к игровым процессам предусмотрены дополнительные изучения исследований для повышения эффективности работы Спиралей и уникальная отправка NaNo Зонда в ваш новый экспедиционный мир NaNoSet.СиняяСтоимость: 10-1500 рубДоходность: 0.38% в часСрок заряда: 12 днейОбщая прибыль: 110.1%КраснаяСтоимость: 1500-5500 рубДоходность: 0.32% в часСрок заряда: 16 днейОбщая прибыль: 124.4%ФиолетоваяСтоимость: 5500-15000 рубДоходность: 0.28% в часСрок заряда: 22 дняОбщая прибыль: 152.2%В игре есть раздел с исследованиями. Каждое исследование увеличивает Ваш определенный игровой показатель и исследуется не менее 5 минут в зависимости от уровня исследования. Исследования изучаются за NaNo коины, которые необходимо добывать в Экспедициях.На данный момент доступны такие исследования, как:Изначально 25 рублей1 Уровень: 50 руб (цена 200 Nano коинов)2 Уровень: 100 руб (цена 400 Nano коинов)3 Уровень: 200 руб (цена 650 Nano коинов)4 Уровень: 450 руб (цена 900 Nano коинов)5 Уровень: 800 руб (цена 1200 Nano коинов)6 Уровень: 1200 руб (цена 1550 Nano коинов)7 Уровень: 1800 руб (цена 2000 Nano коинов)8 Уровень: 2500 руб (цена 2600 Nano коинов)9 Уровень: 4000 руб (цена 3300 Nano коинов)10 Уровень: 8500 руб (цена 4100 Nano коинов)Изначально 9%-2%-1%1 Уровень: 10%-2%-1% (цена 150 Nano коинов)2 Уровень: 11%-2%-1% (цена 250 Nano коинов)3 Уровень: 12%-2%-1% (цена 400 Nano коинов)4 Уровень: 13%-3%-1% (цена 650 Nano коинов)5 Уровень: 14%-3%-1% (цена 950 Nano коинов)6 Уровень: 15%-3%-1% (цена 1300 Nano коинов)7 Уровень: 16%-4%-1% (цена 1750 Nano коинов)8 Уровень: 17%-4%-2% (цена 2250 Nano коинов)9 Уровень: 18%-5%-2% (цена 2900 Nano коинов)10 Уровень: 20%-5%-2% (цена 3700 Nano коинов)Изначально +0%1 Уровень: +0.03% (цена 450 Nano коинов)2 Уровень: +0.07% (цена 850 Nano коинов)3 Уровень: +0.14% (цена 1400 Nano коинов)4 Уровень: +0.22% (цена 2050 Nano коинов)5 Уровень: +0.32% (цена 2800 Nano коинов)6 Уровень: +0.45% (цена 3750 Nano коинов)7 Уровень: +0.61% (цена 4900 Nano коинов)8 Уровень: +0.79% (цена 6150 Nano коинов)9 Уровень: +1.01% (цена 7550 Nano коинов)10 Уровень: +1.25% (цена 9500 Nano коинов)Изначально +0%1 Уровень: +2% (цена 100 Nano коинов)2 Уровень: +4% (цена 150 Nano коинов)3 Уровень: +6% (цена 250 Nano коинов)4 Уровень: +8% (цена 400 Nano коинов)5 Уровень: +11% (цена 600 Nano коинов)6 Уровень: +15% (цена 850 Nano коинов)7 Уровень: +19% (цена 1200 Nano коинов)8 Уровень: +24% (цена 1550 Nano коинов)9 Уровень: +29% (цена 2000 Nano коинов)10 Уровень: +35% (цена 2600 Nano коинов)Экспедиция необходима для находки дополнительной игровой валюты - Nano Коины.Nano Коины используются для изучения исследований, которые способствуют дополнительным бонусам и исследуются только по желанию участника. Для каждой экспедиции Вам потребуется 1 экспедиционный Зонд, его Вы можете приобрести непосредственно только со счета вашего Баланса Аккаунта.1 зонд стоит 5 рублейКаждая экспедиция может быть как успешной, так и провальной (шанс успеха: 70%, а шанс провала 30%)! В случае успешной экспедиции Ваш экспедиционный Зонд возвращается и приносит определенное количество Nano Коинов (диапазон от 0 до 50). Благодаря исследованиям можно повысить размер приносимых Nano Коинов. В случае провала, связь с вашим экспедиционным Зондом будет утеряна, в следствие чего Зонд уже не вернется к Вам и не принесет Nano Коины. Если экспедиция успешна, то зонд можно отправить повторно. Продолжительность каждой экспедиции длится ровно 2.5 минуты!Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCashВыплаты инстантВыплаты можно заказывать 1 раз в 12 часовМинималка на вывод 1 руб для Payeer и 10 руб для Perfect Money и AdvCashМаксимальная сумма на вывод 25 рублей (можно повысить за счёт исследований)Курс конвертации 1$=57 рубАктивации выплат нетБаллов и других скрытых ограничений нетПартнёрка 3-lvl: 9%-2%-1% на вывод (можно повысить за счёт исследований)Почта: support@nanoset.cc Группа вк: https://vk.com/nanosetcc Скайп: https://join.skype.com/avUFK2PrZ2gS Есть форма для обратной связи на самом сайте (тикеты)Свои отзывы о nanoset.cc можете оставлять в комментариях под темой.

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