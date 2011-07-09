nanoset.cc - Nanoset

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Старт был 03.05.2017
О проекте:
ФИНАНСОВЫЙ NANO ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Сервис NaNoSet предоставляет возможность испытать себя в роли Онлайн Исследователя. Действия участников развиваются довольно в произвольном режиме и красочно-комфортном игровом стиле. На выбор участника присутствуют три уникальные Спирали, после заряда которых, поступают исследовательские начисления в режиме реального времени. Также к игровым процессам предусмотрены дополнительные изучения исследований для повышения эффективности работы Спиралей и уникальная отправка NaNo Зонда в ваш новый экспедиционный мир NaNoSet.
Маркетинг:
Список спиралей:
Синяя
Стоимость: 10-1500 руб
Доходность: 0.38% в час
Срок заряда: 12 дней
Общая прибыль: 110.1%
Красная
Стоимость: 1500-5500 руб
Доходность: 0.32% в час
Срок заряда: 16 дней
Общая прибыль: 124.4%
Фиолетовая
Стоимость: 5500-15000 руб
Доходность: 0.28% в час
Срок заряда: 22 дня
Общая прибыль: 152.2%
Исследования:
В игре есть раздел с исследованиями. Каждое исследование увеличивает Ваш определенный игровой показатель и исследуется не менее 5 минут в зависимости от уровня исследования. Исследования изучаются за NaNo коины, которые необходимо добывать в Экспедициях.
На данный момент доступны такие исследования, как:
Увеличение максимальной суммы на вывод:
Изначально 25 рублей
1 Уровень: 50 руб (цена 200 Nano коинов)
2 Уровень: 100 руб (цена 400 Nano коинов)
3 Уровень: 200 руб (цена 650 Nano коинов)
4 Уровень: 450 руб (цена 900 Nano коинов)
5 Уровень: 800 руб (цена 1200 Nano коинов)
6 Уровень: 1200 руб (цена 1550 Nano коинов)
7 Уровень: 1800 руб (цена 2000 Nano коинов)
8 Уровень: 2500 руб (цена 2600 Nano коинов)
9 Уровень: 4000 руб (цена 3300 Nano коинов)
10 Уровень: 8500 руб (цена 4100 Nano коинов)
Увеличение партнёрской программы:
Изначально 9%-2%-1%
1 Уровень: 10%-2%-1% (цена 150 Nano коинов)
2 Уровень: 11%-2%-1% (цена 250 Nano коинов)
3 Уровень: 12%-2%-1% (цена 400 Nano коинов)
4 Уровень: 13%-3%-1% (цена 650 Nano коинов)
5 Уровень: 14%-3%-1% (цена 950 Nano коинов)
6 Уровень: 15%-3%-1% (цена 1300 Nano коинов)
7 Уровень: 16%-4%-1% (цена 1750 Nano коинов)
8 Уровень: 17%-4%-2% (цена 2250 Nano коинов)
9 Уровень: 18%-5%-2% (цена 2900 Nano коинов)
10 Уровень: 20%-5%-2% (цена 3700 Nano коинов)
Увеличение скорости добычи спиралей:
Изначально +0%
1 Уровень: +0.03% (цена 450 Nano коинов)
2 Уровень: +0.07% (цена 850 Nano коинов)
3 Уровень: +0.14% (цена 1400 Nano коинов)
4 Уровень: +0.22% (цена 2050 Nano коинов)
5 Уровень: +0.32% (цена 2800 Nano коинов)
6 Уровень: +0.45% (цена 3750 Nano коинов)
7 Уровень: +0.61% (цена 4900 Nano коинов)
8 Уровень: +0.79% (цена 6150 Nano коинов)
9 Уровень: +1.01% (цена 7550 Nano коинов)
10 Уровень: +1.25% (цена 9500 Nano коинов)
Увеличение находки в экспедициях:
Изначально +0%
1 Уровень: +2% (цена 100 Nano коинов)
2 Уровень: +4% (цена 150 Nano коинов)
3 Уровень: +6% (цена 250 Nano коинов)
4 Уровень: +8% (цена 400 Nano коинов)
5 Уровень: +11% (цена 600 Nano коинов)
6 Уровень: +15% (цена 850 Nano коинов)
7 Уровень: +19% (цена 1200 Nano коинов)
8 Уровень: +24% (цена 1550 Nano коинов)
9 Уровень: +29% (цена 2000 Nano коинов)
10 Уровень: +35% (цена 2600 Nano коинов)
Экспедиции:
Экспедиция необходима для находки дополнительной игровой валюты - Nano Коины.
Nano Коины используются для изучения исследований, которые способствуют дополнительным бонусам и исследуются только по желанию участника. Для каждой экспедиции Вам потребуется 1 экспедиционный Зонд, его Вы можете приобрести непосредственно только со счета вашего Баланса Аккаунта.
1 зонд стоит 5 рублей
Каждая экспедиция может быть как успешной, так и провальной (шанс успеха: 70%, а шанс провала 30%)! В случае успешной экспедиции Ваш экспедиционный Зонд возвращается и приносит определенное количество Nano Коинов (диапазон от 0 до 50). Благодаря исследованиям можно повысить размер приносимых Nano Коинов. В случае провала, связь с вашим экспедиционным Зондом будет утеряна, в следствие чего Зонд уже не вернется к Вам и не принесет Nano Коины. Если экспедиция успешна, то зонд можно отправить повторно. Продолжительность каждой экспедиции длится ровно 2.5 минуты!
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash
Выплаты инстант
Выплаты можно заказывать 1 раз в 12 часов
Минималка на вывод 1 руб для Payeer и 10 руб для Perfect Money и AdvCash
Максимальная сумма на вывод 25 рублей (можно повысить за счёт исследований)
Курс конвертации 1$=57 руб
Активации выплат нет
Баллов и других скрытых ограничений нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 9%-2%-1% на вывод (можно повысить за счёт исследований)
Контакты администрации:
Почта: support@nanoset.cc
Группа вк: https://vk.com/nanosetcc
Скайп: https://join.skype.com/avUFK2PrZ2gS
Есть форма для обратной связи на самом сайте (тикеты)
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