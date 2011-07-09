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nanoset.cc - Nanoset

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:55
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,874
Благодарностей: 947
УГ: 109
КП: 0.110
nanoset.cc - Nanoset
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 03.05.2017





О проекте:
ФИНАНСОВЫЙ NANO ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Сервис NaNoSet предоставляет возможность испытать себя в роли Онлайн Исследователя. Действия участников развиваются довольно в произвольном режиме и красочно-комфортном игровом стиле. На выбор участника присутствуют три уникальные Спирали, после заряда которых, поступают исследовательские начисления в режиме реального времени. Также к игровым процессам предусмотрены дополнительные изучения исследований для повышения эффективности работы Спиралей и уникальная отправка NaNo Зонда в ваш новый экспедиционный мир NaNoSet.

Маркетинг:


Список спиралей:
Синяя
Стоимость: 10-1500 руб
Доходность: 0.38% в час
Срок заряда: 12 дней
Общая прибыль: 110.1%

Красная
Стоимость: 1500-5500 руб
Доходность: 0.32% в час
Срок заряда: 16 дней
Общая прибыль: 124.4%

Фиолетовая
Стоимость: 5500-15000 руб
Доходность: 0.28% в час
Срок заряда: 22 дня
Общая прибыль: 152.2%

Исследования:


В игре есть раздел с исследованиями. Каждое исследование увеличивает Ваш определенный игровой показатель и исследуется не менее 5 минут в зависимости от уровня исследования. Исследования изучаются за NaNo коины, которые необходимо добывать в Экспедициях.

На данный момент доступны такие исследования, как:
Увеличение максимальной суммы на вывод:
Изначально 25 рублей
1 Уровень: 50 руб (цена 200 Nano коинов)
2 Уровень: 100 руб (цена 400 Nano коинов)
3 Уровень: 200 руб (цена 650 Nano коинов)
4 Уровень: 450 руб (цена 900 Nano коинов)
5 Уровень: 800 руб (цена 1200 Nano коинов)
6 Уровень: 1200 руб (цена 1550 Nano коинов)
7 Уровень: 1800 руб (цена 2000 Nano коинов)
8 Уровень: 2500 руб (цена 2600 Nano коинов)
9 Уровень: 4000 руб (цена 3300 Nano коинов)
10 Уровень: 8500 руб (цена 4100 Nano коинов)

Увеличение партнёрской программы:
Изначально 9%-2%-1%
1 Уровень: 10%-2%-1% (цена 150 Nano коинов)
2 Уровень: 11%-2%-1% (цена 250 Nano коинов)
3 Уровень: 12%-2%-1% (цена 400 Nano коинов)
4 Уровень: 13%-3%-1% (цена 650 Nano коинов)
5 Уровень: 14%-3%-1% (цена 950 Nano коинов)
6 Уровень: 15%-3%-1% (цена 1300 Nano коинов)
7 Уровень: 16%-4%-1% (цена 1750 Nano коинов)
8 Уровень: 17%-4%-2% (цена 2250 Nano коинов)
9 Уровень: 18%-5%-2% (цена 2900 Nano коинов)
10 Уровень: 20%-5%-2% (цена 3700 Nano коинов)

Увеличение скорости добычи спиралей:
Изначально +0%
1 Уровень: +0.03% (цена 450 Nano коинов)
2 Уровень: +0.07% (цена 850 Nano коинов)
3 Уровень: +0.14% (цена 1400 Nano коинов)
4 Уровень: +0.22% (цена 2050 Nano коинов)
5 Уровень: +0.32% (цена 2800 Nano коинов)
6 Уровень: +0.45% (цена 3750 Nano коинов)
7 Уровень: +0.61% (цена 4900 Nano коинов)
8 Уровень: +0.79% (цена 6150 Nano коинов)
9 Уровень: +1.01% (цена 7550 Nano коинов)
10 Уровень: +1.25% (цена 9500 Nano коинов)

Увеличение находки в экспедициях:
Изначально +0%
1 Уровень: +2% (цена 100 Nano коинов)
2 Уровень: +4% (цена 150 Nano коинов)
3 Уровень: +6% (цена 250 Nano коинов)
4 Уровень: +8% (цена 400 Nano коинов)
5 Уровень: +11% (цена 600 Nano коинов)
6 Уровень: +15% (цена 850 Nano коинов)
7 Уровень: +19% (цена 1200 Nano коинов)
8 Уровень: +24% (цена 1550 Nano коинов)
9 Уровень: +29% (цена 2000 Nano коинов)
10 Уровень: +35% (цена 2600 Nano коинов)

Экспедиции:
Экспедиция необходима для находки дополнительной игровой валюты - Nano Коины.
Nano Коины используются для изучения исследований, которые способствуют дополнительным бонусам и исследуются только по желанию участника. Для каждой экспедиции Вам потребуется 1 экспедиционный Зонд, его Вы можете приобрести непосредственно только со счета вашего Баланса Аккаунта.


1 зонд стоит 5 рублей

Каждая экспедиция может быть как успешной, так и провальной (шанс успеха: 70%, а шанс провала 30%)! В случае успешной экспедиции Ваш экспедиционный Зонд возвращается и приносит определенное количество Nano Коинов (диапазон от 0 до 50). Благодаря исследованиям можно повысить размер приносимых Nano Коинов. В случае провала, связь с вашим экспедиционным Зондом будет утеряна, в следствие чего Зонд уже не вернется к Вам и не принесет Nano Коины. Если экспедиция успешна, то зонд можно отправить повторно. Продолжительность каждой экспедиции длится ровно 2.5 минуты!

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash
Выплаты инстант
Выплаты можно заказывать 1 раз в 12 часов
Минималка на вывод 1 руб для Payeer и 10 руб для Perfect Money и AdvCash
Максимальная сумма на вывод 25 рублей (можно повысить за счёт исследований)
Курс конвертации 1$=57 руб
Активации выплат нет
Баллов и других скрытых ограничений нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 9%-2%-1% на вывод (можно повысить за счёт исследований)

Контакты администрации:
Почта: support@nanoset.cc
Группа вк: https://vk.com/nanosetcc
Скайп: https://join.skype.com/avUFK2PrZ2gS
Есть форма для обратной связи на самом сайте (тикеты)

Мой вклад / листинг:


Админ сфереона запустил новый проект! Обзор nanoset.cc - получай доход каждую секунду!


Свои отзывы о nanoset.cc можете оставлять в комментариях под темой.
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 22:08
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,005
Благодарностей: 10,964
УГ: 16
КП: 0.032
подарки
Re: nanoset.cc - Nanoset
многабукафф...ниасилил...
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kodyaich на форуме  
Сказали спасибо:
biznesunions (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:18
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 3,801
Благодарностей: 460
УГ: 2
КП: 0.156
подарки
разобрался только с помощью видео,хочу заметить видео снято очень грамотно.все доходчиво
разьясняется.понаблюдаю за развитием
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rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 22:43
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 292
Благодарностей: 29
УГ: 35
КП: 0.035
Re: nanoset.cc - Nanoset
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
Админ сфереона запустил новый проект! Обзор nanoset.cc - получай доход каждую секунду!
Чтож вы делаете. Тут же не вк. С такими сообщениями можно переехать в другой раздел.
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biznesunions на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:09
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