Платформа Coinbase добавила поддержку Litecoin

Оператор цифровых валют Coinbase добавил поддержку криптовалюты Litecoin. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Теперь пользователи Coinbase смогут покупать “цифровое серебро” на сайте или через мобильное приложение, используя банковские карты или платежную систему PayPal.
«Эта интеграция является частью процесса добавления новых типов цифровых активов, которые будут появляться на протяжении этого года», — прокомментировали представители Coinbase.
Курс Litecoin более чем положительно отреагировал на данное событие и всего за несколько часов часов криптовалюта выросла примерно на 20%. В целом, в последнее время Litecoin демонстрирует уверенный рост:
Это уже третья по счету криптовалюта на платформе Coinbase. Напомним, прошлым летом компания добавила поддержку Ethereum.