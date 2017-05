myhyipsnet Профессионал

Zertan Limited - zertan.net Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 04/05/2017



языки: EN



Новый проект: Zertan Limited







Описание программы

Цитата:

Zertan Limited was founded in 1982 as the real estate investment arm of Zertan Limited. With approximately $17 billion in assets under management, the company provides co-investment asset management services to U.S. pension funds, as well as to foreign and domestic institutional investors. Zertan Limited also provides capital to partners for development. The portfolio consists of office, medical office, industrial, multi-family, retail and hotel properties as well as investments in real estate operating companies. Our commitment to service and integrity reflects the core values put in place 95 years ago by our parent company, a trusted worldwide insurance and financial services organization.

Перевод с Google: (RU)

Цитата:

Zertan Limited была основана в 1982 году как подразделение по инвестициям в недвижимость компании Zertan Limited. Располагая активами приблизительно на 17 миллиардов долларов США, компания предоставляет совместные инвестиционные услуги по управлению активами пенсионным фондам США, а также иностранным и национальным институциональным инвесторам. Zertan Limited также предоставляет капитал партнерам для развития. Портфель состоит из офисных, медицинских офисов, промышленных, многосемейных, торговых и гостиничных объектов, а также инвестиций в операционные компании по недвижимости. Наша приверженность сервису и добросовестности отражает основные ценности, установленные 95 лет назад нашей материнской компанией, надежной всемирной страховой и финансовой организацией.

+ Инвестиционные планы:

Цитата: 2.0% - 2.9% daily for 15 - 55 days / 150% - 1000% after 15 - 60 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10 / 100000$

* Реф. программа: 7%/2%/1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: PositiveSSL - COMODO CA Limited

* Выплаты: Manual



+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-04-17 - Expires on 2018-04-17 - Updated on 2017-04-17

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U14984571. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to zertan.net User MYHYIPSNET.. Date: 18:15 03.05.17. Batch: 175069905.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения! [QUOTE]

