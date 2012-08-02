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Трейдеры, ставящие против Tesla, потеряли $ 3,7 млрд в этом году

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Трейдеры, ставящие против Tesla, потеряли $ 3,7 млрд в этом году
В этом году трейдеры потеряли $ 3,7 млрд на коротких продажах растущих акций Tesla. Это число превышает совокупные потери трейдеров на Apple, Amazon и Neflix.

Акции компании из Пало-Альто, штат Калифорния, превратились на главный предмет битвы между инвесторами, уверенными в том, что главный исполнительный директор Илон Маск произведет революции в автомобильной промышленности и скептиками, ставящими под сомнение его агрессивные производственные цели.

Эти противоречивые взгляды на производителя электромобилей усугубились в последние недели. Даже учитывая конфликты, трейдеры увеличивают свою долю в компании несмотря на возможные потери, а акции Tesla достигают новых максимумов.

В начале апреля краткосрочные ставки против Tesla выросли с $ 8,7 млрд до $ 10,1 млрд, и за это время трейдеры понесли убытки в размере $ 1,4 млрд. За тот же период акции компании выросли на 15%, а начиная с 2017 года – на 50%. В целом в этом году трейдеры потеряли на коротких продажах $ 3,7 млрд, что намного больше, чем было потеряно на любом другом фондовом рынке США, согласно S3 Partners.



В этом году еще три компании стали ужасными для коротких продаж: Apple, Amazon и Netflix. Трейдеры потеряли на коротких продажах акций Apple — $ 1,5 млрд, Amazon.com — $ 1,1 млрд, Netflix - $ 776 млн.
В ежеквартальном отчете в среду инвесторы захотят услышать обновленную информацию о планах Tesla по запуску серийного седана Model 3, и как компания хочет увеличить производство до 500 000 автомобилей в год. В прошлом году Tesla произвела 76 230 машин, не закрыв поставленную цель в 80 000 транспортных средств.



«Инвесторы компании отреагируют на любые новости о Model 3», - написала аналитик UBS Колин Ланган в превью. В начале апреля капитализация Tesla превысила General Motors, в результате чего компания стала крупнейшим производителем автомобилей в США. 2 мая стоимость Tesla составляла $ 53 млрд, что на $ 3 млрд больше, чем у General Motors. Акции GM упали на 2,8% после того, как в апреле компания отчиталась о снижение продаж новых автомобилей. Что предзнаменует то, что длительный период бума, который поднял американскую автоиндустрию на рекордный уровень продаж в прошлом году, начинает терять темпы.

Перевод специально для mmgp.ru
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