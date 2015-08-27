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Почему нам говорят об экономическом росте, когда во всех отраслях отмечается падение

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Старый Сегодня, 18:39
#1
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Почему нам говорят об экономическом росте, когда во всех отраслях отмечается падение
Вначале о росте экономики заявил Минфин, затем подтвердило эту информацию Правительство и вот теперь уже Центробанк сообщил, что экономика России в 2017 году вышла на пути роста. И только статистика иногда ошибается и пересчитывает свои показатели. Но кажется, даже и статистика согласилась, что в стране происходит экономический рост. Причем специалисты отмечают рекордные темпы роста, такие каких не было с 2014 года.

Не понятно только почему, когда в стране отмечается общий рост отдельные отрасли по своим показателям демонстрируют падение?

Согласно данным статистики промышленный рост в 1 квартале составил 0.1%. Этот рост достигнут благодаря увеличению добычи полезных ископаемых. Действительно, в 1 квартале 2017 года мы стали добывать на 1.2% полезных ископаемых больше. В то время как обрабатывающая, перерабатывающая и вообще что-либо производящая промышленность обвалилась на 0.8%.
Рост грузооборота на железнодорожном транспорте достигнут за счет перевозок угля, которые в принципе являются убыточными и "спонсируются" за счет государственного бюджета. Строительство упало на 4.3%. Больше всего пострадала сфера жилищного строительства. Покупательная способность граждан падает. Зарплаты стоят на месте, если не падают, так как многие предприятия вынуждены закрываться или переходить на неполный рабочий день. А с учетом инфляции реальные доходы граждан продолжают снижаться.

Вот и получается вопрос, а откуда взялся экономический рост, о котором все так дружно говорят, но который никто не видит?

Ответ заключается в ценах на нефть. Они растут, а вместе с ними идет корректировка всех показателей. На протяжении последних 15 лет наша экономика на 99% зависит от роста цен на нефть. Цены на нефть растут происходит корректировка экономических показателей и ВВП страны растет, не смотря на реальное состояние экономики и падение отдельных секторов, напрямую не связанных с энергоносителями.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5909eafececd5
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veranika55 вне форума  
Старый Сегодня, 18:51
#2
Интересующийся
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 31
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему нам говорят об экономическом росте, когда во всех отраслях отмечается паде
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Ответ заключается в ценах на нефть. Они растут, а вместе с ними идет корректировка всех показателей. На протяжении последних 15 лет наша экономика на 99% зависит от роста цен на нефть. Цены на нефть растут происходит корректировка экономических показателей и ВВП страны растет, не смотря на реальное состояние экономики и падение отдельных секторов, напрямую не связанных с энергоносителями.

https://text.ru/antiplagiat/5909eafececd5
Совершенно верно! За счет чего строится экономика развитых стран - за счет добавленной стоимости. Если не брать нефть и нефтепродукты, то самый яркий пример деревообрабатывающая промышленность. Ну кто нам мешает из отечественной древесины, которую мы гоним на экспорт, делать мебель, да хотя бы ту же самую бумагу, и уже это продавать! Добавленная стоимость будет исчислять сотнями процентов, а отсюда и налоги и работа для людей! Я не связан с промышленным производством, поэтому могу только представить чего стоит (сколько нужно всего), чтобы организовать производство любого изделия. И место найти нужно, и все вопросы с местными органами решить по электрообеспечению, дороге и т.д. Построить здание, потом купить оборудование (а откуда сразу столько денег?), нанять людей для производства. Даже когда все будет готово, то нужен ли будет этот продукт на рынке и какова будет его себестоимость - может быть он будет дороже, чем европейские, я уж не говорю про китайские, аналоги!
А на Западе как? Есть идея, тем более продажа за рубеж - тебе помогут и с местом и с льготными кредитами на 50 лет по 0 ставку... Эх, если бы у нас так...
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StanIslas вне форума  
Старый Сегодня, 18:53
#3
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: СНГ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 30
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему нам говорят об экономическом росте, когда во всех отраслях отмечается паде
А что вы хотите, чтобы власти говорили? О том как все плохо? Тогда их точно сразу же скинут и их место займут новые люди, не факт что лучше прежних. Вот и дурят нашего брата как могут...
Sergiorus вне форума  
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