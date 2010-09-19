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Российские такси-агрегаторы RuTaxi и Fasten объединились и привлекли около $100 млн

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Российские такси-агрегаторы RuTaxi и Fasten объединились и привлекли около $100 млн


Российский проект RuTaxi (создал такие такси-агрегаторы, как «Везет» и «Лидер») и стартап Fasten (владеет схожими агрегаторами «Сатурн» и RedTaxi) решили объединиться и получили венчурное финансирование в размере около 100 миллионов долларов, в результате, оказавшись одним из самых крупных игроков на этом рынке, сообщило издание РБК.

Данная сделка была заключена несколько дней назад, в роли инвестора новой совместной фирмы стала венчурная компания UFG Private Equity. В интервью с РБК сотрудник UFG сообщил, что было инвестировано около 100 миллионов долларов. Детальные подробности этой сделки пока не предаются огласке.



По результатам данного слияния, ее участники создали одну акционерную структуру с единым штатом работников, технологическими разработками, программным обеспечением и всем остальным. В рамках текущего финансирования UFG оказался главным акционером совместной компании.

При этом новосозданная компания планирует получить еще 200 миллионов долларов инвестиций, рассказал во время своего интервью Артур Акопьян – управляющий партнер UFG.

”Денежные средства понадобятся новой компании для масштабирования своей деятельности, дальнейшего усовершенствования мобильного приложения, маркетинговых целей и выплаты премий водителям“, – сообщил Акопьян, при этом добавив, что определенный процент инвестиций также направят и на расширение своей деятельности в Казахстане и остальных государствах СНГ, однако компания, прежде всего, нацелена на российский рынок.



Сотрудник Fasten в разговоре с журналистами отметил, что новосозданная компания планирует войти в международный топ-5 по объему ежедневных заказов среди всех мобильных такси-приложений. Представители UFG сообщили, что компания собирается попасть в тройку самых крупных российских игроков в индустрии такси.

”Мы видим, что на отечественном рынке происходит огромная консолидация, и в конечном итоге окажется лишь 2-3 крупнейших игрока. При этом мы постараемся войти в их число“, – отметил Акопьян.

Согласно сведениям РБК, в прошлом году указанные проекты RuTaxi совершали примерно 1 миллион поездок ежедневно, а сервисы Fasten – 200-300 тыс. В настоящее время компания собирается достичь суммарного значения в 1,5 миллиона поездок в день. Данные проекты дают возможность заказать такси с помощью мобильного приложения либо обычного телефона, при этом другие крупные российские агрегаторы наподобие «Яндекс.Такси» (по информации издания РБК, осуществляет 500 тыс. поездок в день) и Uber (150-170 тыс.) функционируют только с помощью мобильного приложения.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/5909c583d0b67
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