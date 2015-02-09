Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обучение веб-програмированию

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Старый Сегодня, 15:41
#1
Интересующийся
 
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Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 10
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Обучение веб-програмированию
Всем привет, программисты давайте знакомиться и делиться опытом, работаю понемногу с php, в основном помогаю людям с фермами. PHP мне дался не сложно, тем более не просто читал, а по ходу обучения "методом тыка" делал сайт и все "зашло" замечательно, но вот с js накладно, кто где и как учился?

добавлено через 4 минуты
Учебники которые использовал я:
- Приложение Coder Book (цена +-100 руб на PlayMarket). Автор постарался, учебник взял в себя все от А до Я;
- Пробовал Русакова, нудно и не все понятно;
- php720.com тоже заходит на ура.
Но вот взял приложения разные по обучению JS, в сети читал, не могу найти толкового учителя, чтобы все по полочкам разложил
__________________
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Последний раз редактировалось Novagorod; Сегодня в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Novagorod вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
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