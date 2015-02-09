Обучение веб-програмированию

Всем привет, программисты давайте знакомиться и делиться опытом, работаю понемногу с php, в основном помогаю людям с фермами. PHP мне дался не сложно, тем более не просто читал, а по ходу обучения "методом тыка" делал сайт и все "зашло" замечательно, но вот с js накладно, кто где и как учился?
добавлено через 4 минуты
Учебники которые использовал я:
- Приложение Coder Book (цена +-100 руб на PlayMarket). Автор постарался, учебник взял в себя все от А до Я;
- Пробовал Русакова, нудно и не все понятно;
- php720.com тоже заходит на ура.
Но вот взял приложения разные по обучению JS, в сети читал, не могу найти толкового учителя, чтобы все по полочкам разложил