Акции АФК «Система» упали на 30% и продолжают дешеветь на торгах в Лондоне

Ценные бумаги российской финансово-промышленной группы АФК «Система» упали в стоимости на 30% и продолжают дешеветь на торгах в Лондоне.
На торговой площадке в Лондоне ценные бумаги российской финансово-промышленной группы АФК «Система» стремительно подешевели на 30% и продолжают падать. Это произошло после того, как столичная биржа ММВБ открыла по ним торги после проведения дискретного аукциона.
Несколько часов назад на московской бирже ММВБ было анонсирование проведение торгов ценными бумагами компании АФК «Система» в режиме основных торгов Т+. Это специальный режим торгов, который заменяет приостановку торгов. Данные торги были проведены в виде дискретного аукциона. Решение о проведении такого аукциона было принято после того, как котировки акции компании продолжили дешеветь более чем на 20% на протяжении всего 10 минут сегодняшней торговой сессии.
Ценные бумаги принадлежащие сети магазинов товаров для детей «Детский мир» и российской телекоммуникационной компании «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») тоже дешевеют на торгах ММВБ.
Цена международных депозитарных расписок АФК «Система» на торговой сессии биржи London Stock Exchange тоже снижается на 31,24%.
Падение стоимости ценных бумаг компании АФК «Система» объясняют подачей искового заявления российской нефтегазовой компании «Роснефть» и российской вертикально-интегрированной нефтяной компании «Башнефть» предъявленного к АФК «Система» на 106.600.000.000 рублей. В компании «Роснефть» считают, что действия экс-владельца АФК «Система» довели до обесценивания актива, сообщает информационное агентство ТАСС.
В компании АФК «Система» сказали, что на данный момент они не получали никаких документов относительно искового заявления и готовы предоставить любую информацию после их получения.
По материалам: https://www.bfm.ru/news/353513