Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,809 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Акции АФК «Система» упали на 30% и продолжают дешеветь на торгах в Лондоне

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:20
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,890
Благодарностей: 1,494
УГ: 20
КП: 0.180
подарки
награды Волшебный горшочек 
Акции АФК «Система» упали на 30% и продолжают дешеветь на торгах в Лондоне

Ценные бумаги российской финансово-промышленной группы АФК «Система» упали в стоимости на 30% и продолжают дешеветь на торгах в Лондоне.

На торговой площадке в Лондоне ценные бумаги российской финансово-промышленной группы АФК «Система» стремительно подешевели на 30% и продолжают падать. Это произошло после того, как столичная биржа ММВБ открыла по ним торги после проведения дискретного аукциона.

Несколько часов назад на московской бирже ММВБ было анонсирование проведение торгов ценными бумагами компании АФК «Система» в режиме основных торгов Т+. Это специальный режим торгов, который заменяет приостановку торгов. Данные торги были проведены в виде дискретного аукциона. Решение о проведении такого аукциона было принято после того, как котировки акции компании продолжили дешеветь более чем на 20% на протяжении всего 10 минут сегодняшней торговой сессии.

Ценные бумаги принадлежащие сети магазинов товаров для детей «Детский мир» и российской телекоммуникационной компании «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») тоже дешевеют на торгах ММВБ.

Цена международных депозитарных расписок АФК «Система» на торговой сессии биржи London Stock Exchange тоже снижается на 31,24%.

Падение стоимости ценных бумаг компании АФК «Система» объясняют подачей искового заявления российской нефтегазовой компании «Роснефть» и российской вертикально-интегрированной нефтяной компании «Башнефть» предъявленного к АФК «Система» на 106.600.000.000 рублей. В компании «Роснефть» считают, что действия экс-владельца АФК «Система» довели до обесценивания актива, сообщает информационное агентство ТАСС.

В компании АФК «Система» сказали, что на данный момент они не получали никаких документов относительно искового заявления и готовы предоставить любую информацию после их получения.

По материалам: https://www.bfm.ru/news/353513

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
акции, аукцион, биржа, торги, ценные бумаги
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акции Google упали на 10% J.M. Иностранные эмитенты 16 09.09.2016 10:15
Акции LinkedIn упали на 35% Денис Болтов Новости в мире финансов и инвестиций 1 05.02.2016 20:09
Продажи легковых автомобилей в России в феврале упали на 38% и продолжают падать Vogul Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.03.2015 19:19
Цена нефти на торгах в Лондоне упала до пятилетнего минимума kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.12.2014 15:29
Нефтяные цены на торгах в Лондоне упали до 4-летнего минимума Sashoua Политика и экономика 0 12.11.2014 09:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Партнерка по линейке инфо-продуктов
От slimboard в разделе «Партнерские программы»
Аватар tanrad
Облачный терминал
От tanrad в разделе «Видео-уроки»
Аватара нет
Заработок на букмекерских конторах
От Tender в разделе «Прогнозы»
Аватар Мониторинг Хайпов
investingfile.com - РЕФБЕК 200%
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Ашан запустит мобильные платежи
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tobaco
Asus озвучила стоимость и сроки релиза смарт-часов ZenWatch 3
От tobaco в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
409,809
Тем
467,862
Сообщений
11,551,997

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube