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У Apple больше денег чем у Amazon, Microsoft и Google вместе взятых - $256 млрд

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У Apple больше денег чем у Amazon, Microsoft и Google вместе взятых - $256 млрд

На днях, производитель электроники, компания Apple, в своем финансовом отчете, предоставила информацию, что является владельцем $256 млрд в наличных средствах и ценных бумагах. Это огромное количество проданных iPhone и iPad, но более примечательно, что общая сумма наличности значительно превышает показатели таких технологических гигантов как Microsoft, Google/Alphabet и Amazon вместе взятых.

Постоянно растущее количество наличных средств у компании, еще раз подтверждает тот факт, что несмотря на падение количества продаж флагманских телефонов iPhone и планшетов iPad, Apple остается самым крупным технологических гигантом.

На картинке можно увидеть распределение наличных средств компании и насколько Apple превосходит Microsoft, Google/Alphabet и Amazon.

Как видно из рейтинга, второе место почетно занимает Microsoft со $126 млрд в наличных и эквиваленте. Alphabet/Google на третьей позиции - $92 млрд, замыкает четверку Amazon с $22 млрд.

Компании выбраны не просто так, они являются передовиками рынка технологий и инноваций, что дает им всемирную известность.

Если капнуть немного глубже и вспомнить про не менее известные компании, такие как Facebook, их показатели также остаются на высоком уровне. На данный момент, Facebook владеет $29,45 млрд в наличных средствах, ценных бумагах и других активах.

В связи с такими хорошими показателями, Apple планирует осуществить байбек на сумму в $50 млрд. Но пока это только планы, так как часть инвесторов и акционеров, осуществляют давление на руководство компании и настаивают на более рациональное использование денег. В слово "рациональное" инвесторы вкладывают - агрессивное расширение бизнеса и приобретение новых интересных стартапов.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
apple, facebook, google, наличные
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