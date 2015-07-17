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В России создали новый крупный агрегатор такси

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В России создали новый крупный агрегатор такси
Сервисы RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер») и Fasten («Такси Сатурн» RedTaxi) объединились и создали единый агрегатор, рассказал РБК представитель Fasten и подтвердил партнер UFG Private Equity Артур Акопьян.

UFG Private Equity стала основным акционером новой компании, а также инвестором сделки, детали которой не раскрываются. По соглашению создана акционерная структура, которая объединила штаты компаний, технологии, программные комплексы. Новый агрегатор, отмечает РБК, планирует увеличить число заказов почти на 25%, до 1,5 млн в день. Собственного парка такси у компании не будет, количество подключенных к сервису автомобилей не сообщается.

«Мы понимаем, что российский рынок проходит масштабную консолидацию, в конечном счете останется 2–3 крупных игрока. Мы видим себя одним из этих игроков», – сказал в беседе с изданием Акопьян.

Представитель Fasten сообщил РБК, что в компании рассчитывают войти в мировой топ-5 приложений для поездок по требованию по числу заказов в сутки. По словам собеседника издания, крупнейшими в мире по этому показателю стали Uber (США), Didi (Китай), Ola (Индия) и GrabTaxi (Сингапур).

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