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Восьмой «Форсаж» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае

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Старый Сегодня, 12:33
#1
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Восьмой «Форсаж» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае
Голливудский фильм «Форсаж-8» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае, собрав 2,44 млрд юаней (около $350 млн), сообщает «Синьхуа».

Таким образом, восьмая часть франшизы опередила по сборам седьмую, заработавшую в 2015 году 2,42 млрд юаней.

Премьера «Форсажа-8» в КНР состоялась 14 апреля. За первую неделю проката он удержал лидерство по кассовым сборам на китайском кинорынке, собрав 833 млн юаней.

Ранее сообщалось, что «Форсаж 8» остался лидером проката США.

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Старый Сегодня, 12:52
#2
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Инвестирую в: HYIP
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Re: Восьмой «Форсаж» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае
И что теперь? Это как то повлияет на мировой кинематограф? Все правильно их больше пускай платят. В кино все любят ходить и китайцы в том числе.
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