Кофе Starbucks в Москве в 5 раз дороже аналогичного в США

Московское кофе в Starbucks самое дорогое в мире
Зайдя в московскую кофейню Starbucks вы можете заплатить за латте в 5 раз дороже, чем за аналогичный напиток в той же кофейне в США. По рейтингу цен на кофе российские кофейни превзошли всех в мире. Самое дорогое кофе зафиксировано в московских Starbucks. Однако с чем это связано остается загадкой, ведь сравнив с другими вещами и зарплатами россиян, становится просто непонятно откуда взялись эти цены. Аналитическое исследование проводил центр ValuePenguin.
Второе место по дороговизне кофе Starbucks занимает Индонезия, где чашка кофе в полтора раза дешевле.
Исследовательская компания ValuePenguin провела аналитику цен в разных странах взяв для эталонна 1 кофе латте (стандарт) в Starbucks. Конвертацию к доллару приводили с помощью ресурсов Euromonitor International через среднюю стоимость потребительского набора товаров. Исследование началось в январе прошлого года, и прошло в 44 странах. Было рассчитана средняя стоимость чашки кофе исходя из сезонных и географических колебаний в странах.
Цена на кофе ориентировано не на прямую к доллару США, а к потребительским товарам (универсальный набор товаров) . Делалось это ради уравновешивания покупательской способности в разных странах.
При своеобразной конвертации аналитической компанией ValuePenguin, кофе в Starbucks в Москве имеет цену в 12,32 доллара США, однако в рублях эта сумма составляет 255 рублей. Кофе же в США в той же конвертации имеет стоимость всего 2,75 доллара.
Так же высокие цены при конвертации через продовольственные группы товаров можно отметить в Таиланде и Вьетнаме, где кофе обойдется в чуть более 8 долларов. В Индии же цена составит 7,99 доллара. Одними из самых низких цен оказались в Великобритании, Канаде и Австрии где чашка кофе при конвертации имеет стоимость около 3 долларов.
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Специально для mmgp.ru