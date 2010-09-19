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Российский стартап Talkbank стал финалистом престижного мирового конкурса Seedstars

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Российский стартап Talkbank стал финалистом престижного мирового конкурса Seedstars


Московский виртуальный банк с названием Talkbank вышел в финал престижного мирового соревнования Seedstars, в котором принимали участие свыше 1000 стартапов из 76 государств. О данном событии написало издание «Ведомости», ссылаясь на итоги этого соревнования.

Следует сказать, что основной приз данного конкурса равен 500 000 долларам, предоставляемых в формате венчурного финансирования и отдельных наград от различных партнеров этого популярного соревнования.

Раньше проект Talkbank оказался победителем отборочной стадии соревнования, проходившей в России. Данный стартап разработал уникальный банковский чат-бот, позволяющий управлять всеми своими операциями, проводимыми на банковской карточке с помощью различных мессенджеров (например, Telegram).



Кроме того, клиенты Talkbank посредством Telegram имеет возможность оформить заказ на доставку пиццы, купить билеты в кинотеатр и заказать ресторанные столики. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству стартапа с различными фирмами, сообщил изданию главный руководитель компании Михаил Попов.

Раньше данный проект прошел в 10-ю акселерационную программу ФРИИ, в результате, он привлек от фонда 2,1 миллиона руб. финансирования взамен на 7% долю в своей компании. Кроме того, в этот стартап инвестировали свои средства и венчурные капиталисты, фамилии которых не предаются огласке.


Как утверждает Попов, в скором времени Talkbank сможет получить новое венчурное финансирование. Близкий к проекту источник сообщил, что решение об открытии нового раунда для привлечения инвестиций еще должен одобрить совет директоров компании.

По заявлению Михаила, вскоре стартап станет работать и с остальными популярными мессенджерами – Viber, а также Facebook Messenger. Согласно информации, полученной изданием «Ведомости», Viber ведет активные переговоры с Talkbank. Кроме того, стартап планирует выйти на рынок Европы и сейчас проводит переговоры, чтобы внедрить у себя опцию привязки аккаунта пользователя к карточкам остальных банков, добавил Михаил.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/590893e299949
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