Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Аккумуляторы Xiaomi ZI5 AA 1800mAh

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Раздел для тех, кто любит и умеет тратить свои деньги с толком. Отзывы о качестве различных товаров и услуг, связанных с онлайн-покупками. Обсуждение сервисов доставки. Мнения форумчан.
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#1
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Аватар Юрий Юров
 
Имя: Юра
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев - Днепр
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 5,345
Благодарностей: 4,870
УГ: 0
КП: 1.084
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Аккумуляторы Xiaomi ZI5 AA 1800mAh
Получив очередные деньги за рекламу в подписи, купил себе батарейки Xiaomi ZI5 AA на 1800 махов.


Покупал в gearbest тут обошлись по акции в 8.81$

Покупкой доволен, реальный объем не проверял (нечем да и лень), работают исправно, магазин доставил быстро причем на дом

__________________
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Юрий Юров на форуме  
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Метки
xiaomi battery, аккумуляторные батарейки
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