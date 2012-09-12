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Беспилотники NuTonomy встретятся на дорогах с худшими водителями США

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Беспилотники NuTonomy встретятся на дорогах с худшими водителями США
Разработчик беспилотных автомобилей NuTonomy получил разрешение на испытания самоуправляемых машин в двух промышленных районах Бостона. Местные водители считаются худшими в США. Это хорошая возможность обучить искусственный интеллект реагировать на сложные дорожные ситуации.

Компания NuTonomy зародилась в Массачусетском технологическом институте в 2013 году, сейчас ее головной офис находится в Сингапуре. С января этого года компания тестирует беспилотные автомобили в бостонском парке Марин — небольшой промышленной зоне, которая не может в полной мере отразить картину, ежедневно возникающую перед глазами городского водителя. Поэтому разрешение проводить тесты в городских условиях — это отличная возможность для компании провести важные испытания программного обеспечения и прокачать искусственный интеллект, который будет управлять беспилотниками на общественных дорогах в будущем.

NuTonomy позволили испытывать беспилотную технологию в районе морского порта и Fort Point, где транспортным средствам компании придется столкнуться с указателями дорожного движения, мостами и многополосными дорогами, а также с велосипедистами и пешеходами, не говоря уже о большом количестве местных водителей, которые считаются худшими в США, пишет The Verge.

«Испытания в таких условиях позволят создать совершенную автономную систему для транспортных средств, они позволят нашей системе быстро адаптироваться к сложным условиям вождения в Бостоне», — заявил генеральный директор NuTonomy Карл Ягнемма.

По материалам The Verge
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