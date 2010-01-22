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С 2018 года организованный отдых россиян внутри страны станет почти бесплатным



Работодатель заплатит за отдых сотрудника 50 тысяч рублей

Смогут ли россияне ездить на отечественные курорты всей семьей и практически бесплатно для себя с 2018 года?



Семейный отдых — в приоритете



Изменения в Налоговый кодекс, по мнению их авторов — сенаторов Валерия Рязанского, Игоря Фомина и Александра Варфоломеева, позволят убить сразу двух зайцев. Не секрет, что отдых в Крыму или на Алтае может позволить себе далеко не каждая семья. Законопроект, рассчитывают его авторы, в первую очередь поможет малообеспеченным семьям, для которых отдых даже в соседнем регионе не по карману.



Во-вторых, такая мера будет способствовать развитию отечественных курортов. «Каждый внутренний турист — это добавка к валовому продукту», — приводит доводы один из авторов документа, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, идея законодательно оказывать системную государственную помощь как самим гражданам, так туротрасли в целом, появилась ещё два года назад.



«Весь цивилизованный мир поддерживает загрузку собственной курортной базы. И нам надо стремиться к тому, чтобы 75—80 процентов россиян отдыхали в наших здравницах», — считает сенатор. Кроме того, подчеркивает он, законопроект поощряет именно семейный отдых. «Это в корне неправильно, когда муж едет по путевке от своего предприятия в Кисловодск, а жена с детьми от профсоюза в Калининград», — сказал Рязанский "Парламентской газете».



Как вернут деньги



Законопроект устанавливает предельный лимит по оплате отдыха в России — 50 тысяч на каждого члена семьи работника. Но эти деньги, подчеркивает сенатор, не дают на руки, а возвращают путём налогового вычета. Допустим, семья из четырёх человек — муж, жена и двое детей, решает отдохнуть на Чёрном море, Камчатке или в Карелии. Сначала они должна купить путёвку у туроператора. «При разработке поправок в Налоговый кодекс, мы исходим из того, что льгота должна быть предоставлена на пакет, куда входит проезд, проживание, питание и экскурсионные услуги», — уточняет Валерий Рязанский.



После отпуска необходимо предоставить работодателю документы, подтверждающие, что семья находилась в оформленном организованном туре. Тот, в свою очередь, имеет право через бухгалтерию включить это всё в статью расходов предприятия и предъявить налоговой инспекции документы, что расходы относятся к категории тех, что позволяют снижать налог на прибыль. То есть если законопроект будет принят, средства, которые работодатель заплатил бы в виде налогов, вернут работнику. Он же, получив компенсацию, уже сам заплатит налог на доход физических лиц в размере 13 процентов. Таким образом, если семья из четырёх человек потратит на отпуск 200 тысяч рублей, то с учётом налога в 26 тысяч рублей, она может рассчитывать на компенсацию в 174 тысячи рублей.



Важное дополнение: если поездка на одного человека обошлась дороже 50 тысяч рублей, всё равно будет возвращено только 50 тысяч. А если дешевле, то по факту расходов. По словам Валерия Рязанского, стоимость двух-трёх-недельного отдыха в санатории сейчас — 30 тысяч рублей на одного человека.



Бонусы для самых ценных



Но согласятся ли работодатели, если законопроект будет принять, потратить часть налогооблагаемой прибыли на отпуск сотрудника? «Только если это ценный для компании работник», — предполагает преподаватель Высшей школы экономики Михаил Горст.



Главное условие для осуществления этой инициативы, по мнению эксперта, наличие у предприятия прибыли и мотивации использовать её на отдых и оздоровление своих кадров. «Таким образом, у компании будет выбор — получить прибыль, обложенную налогом, или не получить ничего», — рассуждает Горст. По его соображениям, многие руководители вряд ли захотят оплачивать отдых всех работников. Но если есть необходимость поощрить сотрудников — то лучшего способа не придумаешь. К тому же в отличие от зарплаты, обращает внимание эксперт, на эти деньги не будут начисляться дополнительные взносы.



Проект закона уже получил положительный отзыв Правового управления Правительства РФ. Авторы надеются, что в осеннюю сессию он будет принят, а в 2018 году вступит в силу.



источник Работодатель заплатит за отдых сотрудника 50 тысяч рублейСмогут ли россияне ездить на отечественные курорты всей семьей и практически бесплатно для себя с 2018 года?Изменения в Налоговый кодекс, по мнению их авторов — сенаторов Валерия Рязанского, Игоря Фомина и Александра Варфоломеева, позволят убить сразу двух зайцев. Не секрет, что отдых в Крыму или на Алтае может позволить себе далеко не каждая семья. Законопроект, рассчитывают его авторы, в первую очередь поможет малообеспеченным семьям, для которых отдых даже в соседнем регионе не по карману.Во-вторых, такая мера будет способствовать развитию отечественных курортов. «Каждый внутренний турист — это добавка к валовому продукту», — приводит доводы один из авторов документа, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, идея законодательно оказывать системную государственную помощь как самим гражданам, так туротрасли в целом, появилась ещё два года назад.«Весь цивилизованный мир поддерживает загрузку собственной курортной базы. И нам надо стремиться к тому, чтобы 75—80 процентов россиян отдыхали в наших здравницах», — считает сенатор. Кроме того, подчеркивает он, законопроект поощряет именно семейный отдых. «Это в корне неправильно, когда муж едет по путевке от своего предприятия в Кисловодск, а жена с детьми от профсоюза в Калининград», — сказал Рязанский "Парламентской газете».Законопроект устанавливает предельный лимит по оплате отдыха в России — 50 тысяч на каждого члена семьи работника. Но эти деньги, подчеркивает сенатор, не дают на руки, а возвращают путём налогового вычета. Допустим, семья из четырёх человек — муж, жена и двое детей, решает отдохнуть на Чёрном море, Камчатке или в Карелии. Сначала они должна купить путёвку у туроператора. «При разработке поправок в Налоговый кодекс, мы исходим из того, что льгота должна быть предоставлена на пакет, куда входит проезд, проживание, питание и экскурсионные услуги», — уточняет Валерий Рязанский.После отпуска необходимо предоставить работодателю документы, подтверждающие, что семья находилась в оформленном организованном туре. Тот, в свою очередь, имеет право через бухгалтерию включить это всё в статью расходов предприятия и предъявить налоговой инспекции документы, что расходы относятся к категории тех, что позволяют снижать налог на прибыль. То есть если законопроект будет принят, средства, которые работодатель заплатил бы в виде налогов, вернут работнику. Он же, получив компенсацию, уже сам заплатит налог на доход физических лиц в размере 13 процентов. Таким образом, если семья из четырёх человек потратит на отпуск 200 тысяч рублей, то с учётом налога в 26 тысяч рублей, она может рассчитывать на компенсацию в 174 тысячи рублей.Важное дополнение: если поездка на одного человека обошлась дороже 50 тысяч рублей, всё равно будет возвращено только 50 тысяч. А если дешевле, то по факту расходов. По словам Валерия Рязанского, стоимость двух-трёх-недельного отдыха в санатории сейчас — 30 тысяч рублей на одного человека.Но согласятся ли работодатели, если законопроект будет принять, потратить часть налогооблагаемой прибыли на отпуск сотрудника? «Только если это ценный для компании работник», — предполагает преподаватель Высшей школы экономики Михаил Горст.Главное условие для осуществления этой инициативы, по мнению эксперта, наличие у предприятия прибыли и мотивации использовать её на отдых и оздоровление своих кадров. «Таким образом, у компании будет выбор — получить прибыль, обложенную налогом, или не получить ничего», — рассуждает Горст. По его соображениям, многие руководители вряд ли захотят оплачивать отдых всех работников. Но если есть необходимость поощрить сотрудников — то лучшего способа не придумаешь. К тому же в отличие от зарплаты, обращает внимание эксперт, на эти деньги не будут начисляться дополнительные взносы.Проект закона уже получил положительный отзыв Правового управления Правительства РФ. Авторы надеются, что в осеннюю сессию он будет принят, а в 2018 году вступит в силу.

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