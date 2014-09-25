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Россия заняла третье место в мире по военным расходам

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Россия заняла третье место в мире по военным расходам
По итогам минувшего года Россия заняла третье место в мире по расходам на вооружение. Лидерство в этом списке принадлежит Соединенным Штатам, на втором месте располагается КНР.

Соединенные Штаты Америки, КНР и Россия по итогам 2016 года занимают лидирующие позиции в рейтинге мировых держав с самыми большими военными расходами. Вместе с тем значительное сокращение выделяемых на эту сферу средств фиксируется в ряде стран-экспортеров нефти. К примеру, военные расходы Саудовской Аравии за минувший год упали сразу на 30%, до уровня 63,7 миллиарда долларов. Таким образом СА уступила свое место России. РФ из своего бюджета потратила на эти цели 69,2 миллиарда долларов. Из этого следует, что по сравнению с 2015 годом рост составил 5,9%. Соответствующая информация содержится в докладе, распространенном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

По сведениям шведской исследовательской организации, военные расходы Соединенных Штатов Америки, которые уже не первый год стоят во главе данного рейтинга, выросли впервые за последние пять лет. Значительный рост также продемонстрировала Индия, которая поднялась с седьмой на пятую позицию. Показатель расходов на военные нужды у этой страны увеличился на 3,3%. По результатам проведенного исследования эксперты SIPRI сообщили, что увеличение расходов на военную сферу в мире продолжает расти.

Сокращение трат на военную отрасль в странах-экспортерах нефти специалисты объясняют падением доходов от реализации сырья. Между тем, эксперты сообщили, что государства, которым удалось преодолеть снижение нефтяного рынка, продолжают наращивать военные расходы. К их числу SIPRI причисляет, в частности, Кувейт, Алжир, а также Иран.


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