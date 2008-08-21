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Почему бизнесмену важно работать над собой

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Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
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Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Почему бизнесмену важно работать над собой
Все мы знаем, что для ведения бизнеса обязательно необходимо вложить в него значительные средства и силы. То же самое можно сказать и о человеке. Если вкладывать в его развитие силы, время и деньги, то ценность такого человека как специалиста будет существенно повышаться. Что же должен уметь грамотный бизнесмен.
Во-первых, он должен обладать знаниями в той области, в которой собирается вести дела. Отслеживайте рынок, изучайте статистику, поговорите с экспертами, в общем, осуществите сбор информации.
Во-вторых, необходимо уметь производить на людей правильное впечатление. Всем известно, что люди чувствуют фальш. Поэтому, если Вы хотите казаться окружающим успешным человеком, то необходимо четко понимать, чего вы стоите как специалист, чего уже достигли и насколько в целом реализовались в жизни. Возможно, окажется, что Вам и играть не нужно. Также такой самоанализ поможет понять, чего же Вам не хватает для того, чтобы достичь идеала. И, главный вопрос, а нужно ли его достигать?
Специалисты говорят, что бизнесмены учатся всю жизнь. Формируется так называемая личная стратегия. Ее суть заключается том, что человек улучшает одну сторону своей жизни, за ней улучшается другая, третья и так далее. Поэтому грамотный бизнесмен должен обязательно заниматься собой.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
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