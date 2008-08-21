Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,678 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Топ лучших идей для бизнеса

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение опыта предпринимательства, организации и ведения собственного бизнеса. Обсуждение правовых аспектов ведения бизнеса.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:21
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,421
Благодарностей: 5,026
УГ: 8
подарки
награды Волшебный горшочек 
Топ лучших идей для бизнеса
Множество бизнесменов уже прошли значительный путь и имеют определенный опыт ведения дел. И эти люди готовы делиться знаниями и опытом. При этом все больше людей хотя начать работать на себя и ищут свое место в бизнесе. Итак, какие идеи сейчас наиболее оптимальны для ведения бизнеса.
Лидером является оказание частных аудиторских услуг. Вы работаете сами на себя, не нужно арендовать помещение или же нанимать дополнительных сотрудников. То есть больших затрат не будет. Прибыль от такого бизнеса составит 16%.
На втором месте частные медицинские услуги. Для этого необходимо высшее или среднее специальное образование. Вы можете окончить специализированные курсы и работать, например, массажистом на дому или же с выездом к клиенту. Также популярна последнее время косметология.
Третья идея достаточно затратная, но окупится быстро. Это также связано с медициной, но размах уже больше. Речь идет об открытии частного медицинского центра или стоматологического кабинета. Это прибыльный бизнес, но для него нужен серьезный стартовый капитал.
Четвертая идея – бухгалтерская деятельность. Для нее также не нужны значительные вложения. Сейчас все больше компаний предпочитают не нанимать бухгалтера, а обращаться к частным специалистам. Также неплохо можно заработать, будучи консультантом по налоговой отчетности.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Еженедельный конкурс "Горячие новости" | Независимый рейтинг компаний от MMGP
~XG~ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пять лучших инвестиционных идей весны Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 2 29.04.2017 13:30
6 ИДЕЙ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ БИЗНЕСА Pavel_Biz Заработок в интернете: общий форум 2 08.04.2017 20:18
Женщина в интернет-бизнесе: ТОП-3 лучших идей duckwithtruck Свой интернет бизнес: общий форум 8 04.11.2016 00:19
Топ 20 лучших прибыльных бизнес-идей 2014-2015 Annett Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.11.2015 00:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Badb
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русславбанка"
От Badb в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар mysilver
Коллективные инвестиции в интернете
От mysilver в разделе «Инвестирование в стартапы»
Аватар kut
FreeWM.ru - www.freewm.ru
От kut в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tygra
AtmLiberty - atmliberty.com
От tygra в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Федеральные агенты воруют и вымогают биткойны
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Анна Чернобай
OpenBazaar рассматривает возможность приема оплаты в альткойнах
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
409,678
Тем
467,615
Сообщений
11,545,596

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube