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Топ лучших идей для бизнеса
Множество бизнесменов уже прошли значительный путь и имеют определенный опыт ведения дел. И эти люди готовы делиться знаниями и опытом. При этом все больше людей хотя начать работать на себя и ищут свое место в бизнесе. Итак, какие идеи сейчас наиболее оптимальны для ведения бизнеса.
Лидером является оказание частных аудиторских услуг. Вы работаете сами на себя, не нужно арендовать помещение или же нанимать дополнительных сотрудников. То есть больших затрат не будет. Прибыль от такого бизнеса составит 16%.
На втором месте частные медицинские услуги. Для этого необходимо высшее или среднее специальное образование. Вы можете окончить специализированные курсы и работать, например, массажистом на дому или же с выездом к клиенту. Также популярна последнее время косметология.
Третья идея достаточно затратная, но окупится быстро. Это также связано с медициной, но размах уже больше. Речь идет об открытии частного медицинского центра или стоматологического кабинета. Это прибыльный бизнес, но для него нужен серьезный стартовый капитал.
Четвертая идея – бухгалтерская деятельность. Для нее также не нужны значительные вложения. Сейчас все больше компаний предпочитают не нанимать бухгалтера, а обращаться к частным специалистам. Также неплохо можно заработать, будучи консультантом по налоговой отчетности.
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Специально для mmgp.ru