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Как найти хорошего веб-разработчика
Если вы уже ведете предпринимательскую деятельность или же только собираетесь открыть свое дело, то следует помнить, что грамотно разработанный сайт – один из лучших способов раскрутки компании. Поэтому очень важно найти веб-разработчика, который сможет разработать качественный сайт. Итак, как же выбрать разработчика?
1. Хороший разработчик должен быть энергичным, напористым, мотивированным, целеустремленным и в меру любопытным. Такой человек будет готов сделать очень многое для того, чтобы достичь цели.
2. Дайте разработчику сделать пробный проект. Вы сможете увидеть соискателя в действии и получите определенную дополнительную информацию про его возможности.
3. Четко обозначьте навыки, которые важны конкретно для вашего проекта и подбирайте кандидатов, которые бы ими обладали. Лучше всего обозначить конкретные области знаний.
4. Веб-разработчик должен быть легко обучаем и, главное, хотеть учиться. Ведь прогресс не стоит на месте, особенно когда дело касается компьютерных технологий.
5. Поищите примеры других работ этого разработчика. Опытные специалисты обязательно Вам их покажут. Так можно будет увидеть стиль специалиста, недостатки и преимущества его работы.
6. Обязательно обсудите с разработчиком сроки выполнения заказов и готовность делать все, чтобы выполнять работу вовремя.
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Специально для mmgp.ru