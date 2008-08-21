Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,678 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как найти хорошего веб-разработчика

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Как открыть свой бизнес в интернете? Например, Интернет-магазин или Финансовый сервис. С чего начать? Каким бизнесом заняться в интернете? Все вопросы и ответы здесь. Любые вопросы от новичков и специалистов. Бизнес идеи. Подбор персонала
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:17
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,421
Благодарностей: 5,026
УГ: 8
подарки
награды Волшебный горшочек 
Как найти хорошего веб-разработчика
Если вы уже ведете предпринимательскую деятельность или же только собираетесь открыть свое дело, то следует помнить, что грамотно разработанный сайт – один из лучших способов раскрутки компании. Поэтому очень важно найти веб-разработчика, который сможет разработать качественный сайт. Итак, как же выбрать разработчика?
1. Хороший разработчик должен быть энергичным, напористым, мотивированным, целеустремленным и в меру любопытным. Такой человек будет готов сделать очень многое для того, чтобы достичь цели.
2. Дайте разработчику сделать пробный проект. Вы сможете увидеть соискателя в действии и получите определенную дополнительную информацию про его возможности.
3. Четко обозначьте навыки, которые важны конкретно для вашего проекта и подбирайте кандидатов, которые бы ими обладали. Лучше всего обозначить конкретные области знаний.
4. Веб-разработчик должен быть легко обучаем и, главное, хотеть учиться. Ведь прогресс не стоит на месте, особенно когда дело касается компьютерных технологий.
5. Поищите примеры других работ этого разработчика. Опытные специалисты обязательно Вам их покажут. Так можно будет увидеть стиль специалиста, недостатки и преимущества его работы.
6. Обязательно обсудите с разработчиком сроки выполнения заказов и готовность делать все, чтобы выполнять работу вовремя.
__________________________________________
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Еженедельный конкурс "Горячие новости" | Независимый рейтинг компаний от MMGP
~XG~ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите хорошего брокера Thunder23 Бинарные опционы 24 07.11.2016 13:16
Ищу хорошего менеджера по продажам! Ressima Маркетинг & Поисковая оптимизация 0 24.01.2016 13:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kamol_mix
Евро взлетел до 57 рублей
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Конкурс демотиваторов: "Сайтостроение и сайтостроители" (200$ от poliglot)
От morg в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар TheGOLDskull
muskonpay - muskonpay.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Funny investor money
От Антон Ансо в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
e-luckystars.com - LuckyStars
От Angero в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ilya Vahromeev
Kimberlits - kimberlits.org
От Ilya Vahromeev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,678
Тем
467,615
Сообщений
11,545,597

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube