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FifthElement 3.1 Pro
FifthElement 3.1 Pro - это специальным образом написанная программа, которая совершает торговые сделки по заложенному в неё торговому алгоритму,нацеленному исключительно на результат. Алгоритм - заранее описанная последовательность действий. Благодаря этому робот может круглосуточно анализировать рыночные условия, не отвлекаясь на человеческие факторы - сон, еду, общение. Даная разработка использует дописаную алгоритмическую стратегию Fifth Element (Пятый Элемент),которая в полной мере позволяет в минимальный отрывок времени извлечь максимум выгоды. Тобишь вы выбираете время торговли робота вручную. Время работы варируется 4 уровнями работы от 5 часов до 20 часов (Н1,Н2,Н3 и Н4 соответственно).
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