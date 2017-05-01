Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,673 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

FifthElement 3.1 Pro

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:26
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
FifthElement 3.1 Pro
FifthElement 3.1 Pro - это специальным образом написанная программа, которая совершает торговые сделки по заложенному в неё торговому алгоритму,нацеленному исключительно на результат. Алгоритм - заранее описанная последовательность действий. Благодаря этому робот может круглосуточно анализировать рыночные условия, не отвлекаясь на человеческие факторы - сон, еду, общение. Даная разработка использует дописаную алгоритмическую стратегию Fifth Element (Пятый Элемент),которая в полной мере позволяет в минимальный отрывок времени извлечь максимум выгоды. Тобишь вы выбираете время торговли робота вручную. Время работы варируется 4 уровнями работы от 5 часов до 20 часов (Н1,Н2,Н3 и Н4 соответственно).

Для более детальной информации обращайтесь:
Skype: i.daronin26gmail.com
Facebook : https: //www.facebook.com /profile.php?id=100016741687428
Vkontakte: https: //vk.com/ id426309157
__________________
На правах рекламы: ФОРЕКС - ЭТО АЛЬПАРИ! Зарабатывайте на колебаниях курсов валют
Игорь Даронин вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Anton-writer
Вопрос об открытии интернет обменника денег
От Anton-writer в разделе «Юридические вопросы»
Аватар pilot10
Федеральные агенты воруют и вымогают биткойны
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
НАСА вынуждено инвестировать в национальную космическую программу ради экономии
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TenDemon
Акционеры ЮКОСа оценили арестованные активы России во Франции в €1 млрд Подробнее на
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pilot-80
frehin.com - frehin
От Pilot-80 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Белорусы смогут заработать, «сдавая» коррупционеров
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,673
Тем
467,577
Сообщений
11,545,317

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube