Sirius XM приобретает Automatic

Радиокомпания Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) приобрела компанию Automatic, расположенного в Сан-Франциско (Калифорния, США) поставщика решений по обработке данных подключенных транспортных средств и аналитике, рассчитанных для индивидуальных клиентов и предприятий.
Финансовые условия сделки не разглашаются по соглашению сторон. Целью приобретения является углубление и расширение предложения услуг по обслуживанию подключенных автомобилей для водителей на территории страны и автопроизводителей.
После закрытия сделки, которое произойдет во втором квартале 2017 года, Automatic будет по-прежнему базироваться в Сан-Франциско, а бренд Automatic, его продукты, услуги и механизм работы останутся неизменными.
Под руководством Гарри Клэйтона, выполняющего обязанности генерального директора, Automatic предоставляет платформу на основе данных, которая позволяет владельцам автомобилей ездить безопаснее и быстрее. Разработанные компанией автомобильные адаптеры Automatic Pro и Automatic Lite (доступны в магазинах розничной торговли и на сайте www.automatic.com
) могут генерировать сигналы о необходимости диагностики машины, обеспечивать контроль топлива, контролировать безопасность движения и предупреждать о возможных столкновениях, предоставлять данные о доступной парковке, информацию в режиме реального времени о местонахождении автомобиля и многое другое. Компания также работает со страховыми организациями, чтобы дать возможность эффективно использовать вырученные от работы средства, а также с автодилерами для предоставления тем инструментов управления инвентарной базой и улучшения взаимодействия с клиентами.
Под руководством Джима Мейера, главного исполнительного директора, SiriusXM создает и предлагает музыку без рекламы, диалоги о популярных видах спорта и прямые трансляции, комедийные шоу, новости, ток-шоу с эксклюзивными гостями в развлекательном формате, широкий спектр латинской музыки и многое другое. Компания также оказывает услуги, связанные с подключенными транспортными средствами, предоставляя клиентам доступ к комплексу услуг по обеспечению безопасности, защиты и удобства вождения, включая автоматическое уведомление об аварии, помощь в поиске украденного автомобиля, расширенную помощь на дороге и пошаговую навигацию.
Компания имеет около 31,6 миллиона подписчиков.
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Специально для mmgp.ru