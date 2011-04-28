Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,661 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Sirius XM приобретает Automatic

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:46
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,424
Благодарностей: 716
УГ: 4
КП: 0.107
подарки
Sirius XM приобретает Automatic

Радиокомпания Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) приобрела компанию Automatic, расположенного в Сан-Франциско (Калифорния, США) поставщика решений по обработке данных подключенных транспортных средств и аналитике, рассчитанных для индивидуальных клиентов и предприятий.

Финансовые условия сделки не разглашаются по соглашению сторон. Целью приобретения является углубление и расширение предложения услуг по обслуживанию подключенных автомобилей для водителей на территории страны и автопроизводителей.

После закрытия сделки, которое произойдет во втором квартале 2017 года, Automatic будет по-прежнему базироваться в Сан-Франциско, а бренд Automatic, его продукты, услуги и механизм работы останутся неизменными.

Под руководством Гарри Клэйтона, выполняющего обязанности генерального директора, Automatic предоставляет платформу на основе данных, которая позволяет владельцам автомобилей ездить безопаснее и быстрее. Разработанные компанией автомобильные адаптеры Automatic Pro и Automatic Lite (доступны в магазинах розничной торговли и на сайте www.automatic.com) могут генерировать сигналы о необходимости диагностики машины, обеспечивать контроль топлива, контролировать безопасность движения и предупреждать о возможных столкновениях, предоставлять данные о доступной парковке, информацию в режиме реального времени о местонахождении автомобиля и многое другое. Компания также работает со страховыми организациями, чтобы дать возможность эффективно использовать вырученные от работы средства, а также с автодилерами для предоставления тем инструментов управления инвентарной базой и улучшения взаимодействия с клиентами.

Под руководством Джима Мейера, главного исполнительного директора, SiriusXM создает и предлагает музыку без рекламы, диалоги о популярных видах спорта и прямые трансляции, комедийные шоу, новости, ток-шоу с эксклюзивными гостями в развлекательном формате, широкий спектр латинской музыки и многое другое. Компания также оказывает услуги, связанные с подключенными транспортными средствами, предоставляя клиентам доступ к комплексу услуг по обеспечению безопасности, защиты и удобства вождения, включая автоматическое уведомление об аварии, помощь в поиске украденного автомобиля, расширенную помощь на дороге и пошаговую навигацию.

Компания имеет около 31,6 миллиона подписчиков.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 20:59
#2
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Луганская Область/ЛНР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,031
Благодарностей: 196
УГ: 1
КП: 0.215
Re: Sirius XM приобретает Automatic
Цитата:
Разработанные компанией автомобильные адаптеры Automatic Pro и Automatic Lite
За свой счет, и с довольной мордой, ради «благих целей», сами на себя повесят «маячок», который, конечно же, никуда ничего и никому не отправит, но хранить массив данных будет на серверах компании
chibic на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Union Automatic - unionautomatic.cc myhyipsnet Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 227 26.03.2017 11:45
sirius-finance.ru - sirius-finance DKMonitor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 30 06.02.2016 18:47
sirius-zone.com - Sirius Zone Knjaz Список проблемных/неактивных/закрытых программ 148 01.11.2013 09:06
Automatic-Earn - automatic-earn.com meeq Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 416 28.04.2011 23:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Криптографы с именами героев «Гарри Поттера» присоединяются к Mimblewimble
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар tigr
Ex Investment Group - www.ex-investment.ru
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
FMSinvest - www.fmsinvest.co.uk
От Dimitros в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TTLuck2017
$ 7.1 млн. для стартапа, который поможет родителям общаться с детьми аутистами
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счета 543779 brooklyn (ForexTrend)
От pittt в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TheGOLDskull
cobox-trade - cobox-trade.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,661
Тем
467,550
Сообщений
11,544,767

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube