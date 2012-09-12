Темная лошадка: E-Dinar Coin пользуется огромной популярностью на годовой конференции "Блокчейн и финансовые технологии-2017" в Китае
Блокчейн-технология, являющаяся основной технологией будущего развития финансового сектора, стала центральной темой для обсуждения на конференции, а E-Dinar Coin, один из лидеров данного типа технологий, к тому же единственный из представителей данной технологии, чья команда приняла участие в саммите, привлек большое внимание участников.
Блокчейн является основной прикладной технологией, используемой E-Dinar Coin, биткойном и другими виртуальными валютами, ее безопасность, удобство, конфиденциальность, невозможность фальсификации и другие свойства привлекают огромное внимание общественности. Децентрализованное доверие и интенсивность заключения сделок позволили валюте E-Dinar Coin достичь высокой меновой оборотной стоимости, кроме того, благодаря развитию хеджинговой системы, E-Dinarcoin сохраняет достаточную стабильность и показывает продолжительный рост курса. E-Dinar Coin достигли доверия пользователей по сделкам с виртуальной валютой, чем больше объём сделок и частота их заключения, чем прочнее основы доверия по отношению к операциям с цифровыми валютами. Как только система доверия блокчейн будет реализована по всему миру, цифровая валюта E-dinarcoin станет универсальным мировым средством оплаты.
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