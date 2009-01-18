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Как построить карьеру с нуля?

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Изучение аспектов планирования и распределения времени (тайм-менеджмент). Обсуждение технологий постановки и достижения целей.
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#1
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Как построить карьеру с нуля?
Всем известно, что молодому специалисту тяжело найти работу: везде нужен опыт. Но откуда же взяться этому опыту, если вас никуда не берут? Хорошо тем молодым людям, чьи родители имеют влиятельных знакомых, а что делать тому, у кого их нет? Сначала вам следует понять, что, прежде всего, вам нужно любой ценой получить работу, которая хотя бы немного будет связана с вашей основной специальностью.

Маленькая подсказка: начинайте поиски работы ещё до окончания учебного заведения. Наиболее удобным моментом является производственная и преддипломная практика.

После того, как вы найдёте организацию, согласную взять вас на работу без опыта, вполне вероятно, что вам предложат небольшой оклад и установят испытательный срок. Не отказывайтесь. Здесь вы сможете продемонстрировать свои амбиции, так как вы – молоды, полны сил, энтузиазма, неглупы, следовательно, пройти испытательный срок для вас будет несложно. Если же вас уволят, смело обращайтесь в суд, так как терять вам уже нечего, и вы сможете доказать, что работодатель не имел права устанавливать вам испытательный срок при приёме на работу. Но это в худшем случае. А в лучшем вы сможете проявить себя в качестве ответственного сотрудника, имеющего определённые навыки, вас смогут достойно оценить, вам повысят зарплату и вскоре вы сможете подыскивать для себя другую работу, которая будет удовлетворят ваши амбиции и потребности.

Итак, вам удалось найти работу. Как добиться положительной оценки со стороны руководства? Заведите ежедневник, даже если вы не жалуетесь на память. Записывайте в него все поставленные перед вами задачи.

Не сидите без дела и не откладывайте в долгий ящик срочные дела. Если у вас появилась свободная минута, лучше начните выполнять несрочные дела. Если вам что-то неясно, не бойтесь обратиться за советом к более опытным коллегам. Лучше попросить их о помощи, чем плохо сделать свою работу и получить выговор от руководства. Но если задача на самом деле сложная и вы исчерпали все способы самостоятельного её решения, то не бойтесь подходить и спрашивать – это будет свидетельствовать о вашем чувстве ответственности и заинтересованности в качественном выполнении работы.

Не робейте, будьте уверены в себе. Но не путайте уверенность с самоуверенностью: не позволяйте себе быть слишком развязным или дерзким. Примите правила общения и поведения, сложившиеся в организации ещё до вашего прихода в неё.
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