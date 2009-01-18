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Моментум – технический индикатор

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Моментум – технический индикатор
Общая информация.

Моментум является одним из самых простых технических индикаторов, поэтому может использоваться даже начинающими трейдерами. Несмотря на это он довольно эффективен при правильном применении.

Моментум измеряет скорость изменения цен, а точнее темп и отражает разницу между текущей ценой закрытия (открытия, максимума или минимума) и ценой закрытия некоторого периода времени назад (период задается пользователем, типовая настройка – 14 дней). В другом варианте расчета используется не разница, а отношение указанных цен, что, впрочем, приводит к аналогичному результату при интерпретации сигналов.

Для сравнения лучше всего брать цены закрытия, так как именно они отражают истинную картину происходящего на рынке – в течение дня цены могут колебаться, но уровень закрытия всегда показывает наличие и силу тренда. При сильной восходящей тенденции цены закрытия будут последовательно повышаться, следовательно, и моментум будет стабильно расти.

Замечательное свойство моментума состоит в том, что он может использоваться и как осциллятор – подавая сигналы на разворот, и как трендовый индикатор – показывая силу движения и подавая сигналы к продолжению тенденции. Иногда используют сглаженный моментум – его скользящую среднюю, чтобы уменьшить волатильность и получить более стабильный результат.

Сигналы.

1. Моментум (в качестве осциллятора) подает сигнал о продаже, когда, поднявшись над нулевой линией делает пик и начинает опускаться – вероятнее всего цены последуют за ним и в скором времени начнут снижение, аналогичная ситуация наблюдается, когда индикатор образует впадину и меняет движение на восходящее – сигнал на покупку.

2. Моментум (в качестве трендового индикатора) подает сигнал на покупку, когда достигает крайне высоких значений и резко разворачивается – в этом случае моментум показывает силу тренда, несмотря на разворот графика индикатора, цены продолжат двигаться вверх, аналогично при нисходящем тренде.

3. Дивергенции. Как и большинство индикаторов моментум может образовывать дивергенции (расхождения) ситуации, когда график цены поднимается на новые максимумы (опускается и образует новые минимумы), а график моментума остается в нейтральной зоне, или поднимается, но недостаточно для того чтобы переписать недавние максимумы (аналогично с минимумами). В этом случае целесообразно рассмотреть вопрос продажи (покупки) базового актива, так как скорее всего дивергенции будут отыграны и цены не смогут продолжить восходящее (нисходящее) движение и в скором времени развернутся.

Достоинства.

- Является превосходным трендовым индикатором – интуитивно понятная формула и наглядное отображение в виде графика.

- Может применяться как осциллятор – подает опережающие сигналы о возможном развороте тренда.

Недостатки.

- При сильном восходящем (нисходящем) тренде сигналы индикатора крайне нестабильны из-за появления значений цены, резко отличающихся от средних.

- В период «флета» (отсутствия выраженной тенденции) моментум выдает множество сигналов, большая часть из которых бесполезны или ложны.
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