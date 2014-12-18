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Ученые планируют создать на Марсе озеро при помощи астероида

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Ученые планируют создать на Марсе озеро при помощи астероида
Возможна ли жизнь на Марсе? Этот вопрос издавна волновал человечество.
Специалисты из США считают, что смогут возродить жизнь на этой планете. Для этого они планируют создать на Марсе с помощью астероида настоящее озеро. Ученые считают, что это станет возможным приблизительно в 30-е годы нашего века в рамках специальной миссии на Марс. По мнению специалистов, падение астероида может сильно изменить климат на планете. Лед начнет таять, что приведет к образованию озера на Марсе.
Для проведения эксперимента исследователи планируют присоединить космический корабль к небесному телу и направить последнее к Красной планете. Для нового водоема даже придумали имя, его назовут «Озеро Мэтью»
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