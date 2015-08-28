Индийская компания Head InfoTech получила инвестиции в размере $73.7 млн.

Провайдер игровой онлайн-платформы Head InfoTech получил крупную сумму инвестиций $73.7 млн.
Инвесторами выступили Clairvest Group, который вложил большую часть суммы, а именно $40 млн. и некоторые подконтрольные фонду предприятия.
Head InfoTech под руководством своего основателя и генерального директора Дипака Галлапалли управляет игровой онлайн-платформой Ace2Three, на которой около 8 млн. пользователей играют онлайн в одну из самых популярных в Индии игр Rummy.
По словам Галлапалли для платформы Ace2Three, которая значительно растет, инвестиции Clairvest означают больше, чем просто капитал, ... это еще и богатый опыт в развитии компаний вроде Head InfoTech, а также опыт в игровом пространстве, так что Clairvest - ценный ресурс для Head InfoTech.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/head-...nvestment.html
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