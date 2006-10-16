Авторский способ заработка Андрея Морозова - лохотрон!

На этот раз связка уже из трех
сайтов!
На первом - nevs-bizn.ru
некий Андрей Морозов предлагает свою авторскую методику заработка, которая состоит в том, что нужно купить уцененные базы данных на сайте bazis-vip.ru/baza/
и продать их на сайте agregatorfh.ru
"Автор" метода сразу прокололся на своей легенде: на своем сайте он написал, что зарабатывает таким образом уже 6 месяцев
, но проверка доменов показывает, что зарегистрированы они были менее месяца назад
, а именно 18 и 19 апреля 2017 года. Да и сам сайт автора зарегистрирован 8 апреля.
Далее, о схеме развода: на сайте bazis-vip.ru/baza/
к продаже предлагается целых 15 баз данных стоимостью от 320 до 9040 рублей!
Но какую бы базу вы не купили, в результате вы получите один и тот же код 190802
Этот код, после предварительной регистрации, нужно ввести на сайте Финансового агрегатора agregatorfh.ru
и запустить его. Сумма для вывода должна быть больше 5000 рублей, но вывести заработанное в любом случае не получится!
Сначала вам сообщат, что вывод возможен только через 2 дня, а затем начнется развод по полной программе!
1. Появится сообщение:
Цитата:
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Внимание
В вашем аккаунте подозрение на вирусы
Вам необходимо срочно подключить антивирус в свой аккаунт, он проверит и удалит вирусы, и вы сможете продолжить работу, и заработок! Это важно сделать сейчас!
Цена антивируса для вашего аккаунта 600 рублей!
2. После оплаты антивируса окажется, что для его установки в ваш личный кабинет недостаточно места на сервере!
Купить дополнительное место можно за 480 рублей!
3. После покупки места на сервере нужно будет заплатить еще 420 рублей
за установку антивируса. И это со скидкой и только сегодня!
Не тратьте зря ваши время и деньги - здесь вы ничего не заработаете!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!