leenguyen01 Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 21.01.2014 Сообщений: 7,470 Благодарностей: 1,625 УГ: 5 КП: 0.000

RoyalBITInv - Royalbitinv.com Я не Админ/Владелец проекта!!!







RL BITCOIN INVESTMENT LIMITED



Новый фаст проект,старт- Apr 30, 2017



Перевод Google

Цитата: RL Bitcoin Investment Limited является полностью зарегистрированной инвестиционной компанией , базирующейся в Соединенном Королевстве. Наша штаб - квартира корпорации находится здесь: 20 Langley Lane, Лондон, sw8 1Гб Великобритания. RL Bitcoin Investment Limited регистрационный номер 10723459.We являются группой бывших работников многих брокерских контор и брокеров по всему миру. Мы хотели создать место , где инвесторы смогут вложить свои средства безопасно. На сегодняшний день, мы работали в автономном режиме в Соединенном Королевстве, который принес нам кучу надежных клиентов, мы работаем с ними до сих пор. Теперь мы решили открыть новую компанию , которая будет работать в Интернете и дать возможность использовать наши услуги для инвесторов со всего мира.



Наша компания в основном специализируется в биржевой торговле и играть на финансовые рынки - в центре внимания главным образом валютный рынок, что является очень гладкой и доступен 24 часа в сутки, что часто приводит к увеличению нормы прибыли. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы в солидных банках и государственных финансовых учреждениях. Непрерывно разработка и тестирование стратегий на исторических данных, мы уверены , что наши стратегии были и будут по- прежнему эффективны. Мы реагируем на сигналы мгновенно и изменять наши действия каждый день , чтобы нажать на рынок.



Мы сочетаем мировой опыт и практику с индивидуальным подходом к клиенту. Плоды наших усилий и напряженной работы, вы можете смотреть каждый день, глядя на рост прибыли в вашем аккаунте. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам финансовую свободу при нулевом риске. Инвестиционный план

Цитата: RBIL 1

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

11% Daily for 10 Calendar Days (Principal Include) $10.00 - $1000.00 11.00

12% Daily for 10 Calendar Days (Principal Include) $1001.00 - $3000.00 12.00

15% Daily for 10 Calendar Days (Principal Include) $3001.00 - $5000.00 15.00

20% Daily for 10 Calendar Days (Principal Include) $5001.00 - $50000.00 20.00



RBIL 2

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

1000% After 20 Days $3000.00 - $20000.00 1000.00



RBIL 3

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

2200% After 40 Days $1000.00 - $30000.00 2200.00



RBIL 4

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

4000% After 60 Days $100.00 - $50000.00 4000.00 GoldCoders' HYIP Manager License

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

royalbitinv.com - Licensed защищенный KODDOS.COM



Принимает:PerfectMoney, Bitcoin, Payeer



Ручной платеж



Минималка:$10



Реф. программа:5% - 2%



SSL сертификат от- COMODO



Просмотреть и зарегистрироваться



Мой вклад

Цитата: The amount of 151 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4888473->U12459001. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to royalbitinv.com User PBHYIPSINFO.. Date: 20:35 30.04.17. Batch: 174517867. KODDOS.COMPerfectMoney, Bitcoin, Payeer$105% - 2%- COMODO

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы



Посетите мой сайт - http://pbhyips.info/ __________________ Последний раз редактировалось leenguyen01; Сегодня в 23:48 .