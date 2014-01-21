Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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RoyalBITInv - Royalbitinv.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 23:45
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 7,470
Благодарностей: 1,625
УГ: 5
КП: 0.000
RoyalBITInv - Royalbitinv.com
Я не Админ/Владелец проекта!!!



RL BITCOIN INVESTMENT LIMITED

Новый фаст проект,старт- Apr 30, 2017

Перевод Google
Цитата:
RL Bitcoin Investment Limited является полностью зарегистрированной инвестиционной компанией , базирующейся в Соединенном Королевстве. Наша штаб - квартира корпорации находится здесь: 20 Langley Lane, Лондон, sw8 1Гб Великобритания. RL Bitcoin Investment Limited регистрационный номер 10723459.We являются группой бывших работников многих брокерских контор и брокеров по всему миру. Мы хотели создать место , где инвесторы смогут вложить свои средства безопасно. На сегодняшний день, мы работали в автономном режиме в Соединенном Королевстве, который принес нам кучу надежных клиентов, мы работаем с ними до сих пор. Теперь мы решили открыть новую компанию , которая будет работать в Интернете и дать возможность использовать наши услуги для инвесторов со всего мира.

Наша компания в основном специализируется в биржевой торговле и играть на финансовые рынки - в центре внимания главным образом валютный рынок, что является очень гладкой и доступен 24 часа в сутки, что часто приводит к увеличению нормы прибыли. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы в солидных банках и государственных финансовых учреждениях. Непрерывно разработка и тестирование стратегий на исторических данных, мы уверены , что наши стратегии были и будут по- прежнему эффективны. Мы реагируем на сигналы мгновенно и изменять наши действия каждый день , чтобы нажать на рынок.

Мы сочетаем мировой опыт и практику с индивидуальным подходом к клиенту. Плоды наших усилий и напряженной работы, вы можете смотреть каждый день, глядя на рост прибыли в вашем аккаунте. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам финансовую свободу при нулевом риске.
Инвестиционный план
Цитата:
RBIL 1
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
11% Daily for 10 Calendar Days (Principal Include) $10.00 - $1000.00 11.00
12% Daily for 10 Calendar Days (Principal Include) $1001.00 - $3000.00 12.00
15% Daily for 10 Calendar Days (Principal Include) $3001.00 - $5000.00 15.00
20% Daily for 10 Calendar Days (Principal Include) $5001.00 - $50000.00 20.00

RBIL 2
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
1000% After 20 Days $3000.00 - $20000.00 1000.00

RBIL 3
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
2200% After 40 Days $1000.00 - $30000.00 2200.00

RBIL 4
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
4000% After 60 Days $100.00 - $50000.00 4000.00
GoldCoders' HYIP Manager License
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
royalbitinv.com - Licensed
защищенный KODDOS.COM

Принимает:PerfectMoney, Bitcoin, Payeer

Ручной платеж

Минималка:$10

Реф. программа:5% - 2%

SSL сертификат от- COMODO

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Мой вклад
Цитата:
The amount of 151 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4888473->U12459001. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to royalbitinv.com User PBHYIPSINFO.. Date: 20:35 30.04.17. Batch: 174517867.
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Посетите мой сайт - http://pbhyips.info/
Последний раз редактировалось leenguyen01; Сегодня в 23:48.
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