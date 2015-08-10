Крипто Майнинг

Сообщество Crypto Mining было организовано в 2013 году 9-ю программистами которые активно изучали добычу криптовалюты а в особенности Bitcoin и Litecoin но с каждым годом начало выходить много новых интересных криптовалют которые можно было добывать на видеокартах последнего поколения и на много легче чем Bitcoin и Litecoin на asik которые стоили намного дороже и более электро расходно.
Сообщество Crypto Mining решило подключать всех активных крипто майнеров по всему миру для создания мощного пула который бы добывает все доступные для майнинга криптовалюты (Пул объединяет майнеров для общего поиска и решения блоков).
В 2016 году количество партнеров перешагнуло отметку 1000 человек которые находятся по всему миру в 37 странах и на своей ферме имеющих от 900 единиц видеокарт последнего поколениям: GeForce GTX Titan, NVIDIA Quadro FX, EVGA GeForce GT, AMD Radeon HD и множество единиц старого поколения, которые участвуют в майнинге криптовалют с алгоритмом: X11, X13, X15, Scrypt-N, Scrypt-jane, SHA-3 (Keccak), Quark и все остальные новые криптовалюты которые появляются на таких же алгоритмах.
Сегодня на сайте cryptomining.io реализована возможность любому человеку участвовать в облачном майнинге и получать ежедневный доход от приобретенной мощности.
Каждый пользователь при регистрации получает 0.1 Mh/s мощьности бесплатно для того чтобы понаблюдать за майнинговым процесом.
Начисления майнингово дохода дохода от мощностей осуществляется один раз в сутки и вывод можно поставить автоматически на свой Bitcoin кошелек.
Анонимность участников гарантирована.
Ссылка на сайт https://www.cryptomining.io
добавлено через 6 минут
Наши фермы облачного майнинга добывают такие криптовалюты:
￼ Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Monero.
Доход от облачного майнинга.
Стоимость 1 Mh/s от 21$ период работы мощности 2 года.
Доход мощности от 200% до 280% за 2 года.
Выплата от 0.01 BTC еделневно.
Минимальная стоимость мощности 0.1 Mh/s от 2 $.
Реферальная система.
Уровень 1. Новичок.
5% от дохода партнеров ( необходимо иметь минимум 1 Mh/s личной мощности).
уровень 2.
Ссылка на сайт https://www.cryptomining.io