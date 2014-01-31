payinvest.biz - payinvest

Очередной шлачек от многим известного китайского админа, играем по мелочи, админ не предсказуем
payinvest.biz
Цитата:
Платные Инвест ЛТД-финансовый институт с многолетней историей. Как и другие банки с традиционными принципами наша компания стремится извлечь максимум из возможностей, которые мы имеем при управлении активами наших клиентов. Фонд оплаты Инвест ЛТД состоит в том аспекте, что теперь стала нашей отличительной чертой. Это механизм перекрестного страхования, что позволяет всем нашим клиентам защитить свои средства, даже если мир рушится.
Платные Инвест ЛТД имеет дочерние компании в следующих областях:
- Нефтяной и газовой промышленности;
- Форекс и биржевой торговли;
- Банковское дело;
- Тяжелая промышленность;
- Биткойн-Торговле;
- Недвижимость и страхование.
Ваше путешествие в мир финансового благополучия начинается с депозитом 5$. Как вы начнете инвестировать в нашу компанию, вы постепенно обнаружите более интересные вещи вокруг вас. Предположим финансовую свободу и стать конечной первооткрывателя.
Инвестиционные планы
Цитата:
0.9%-1.0% В ЧАС НА 120 ЧАСОВ
План использованной суммы часовая прибыль (%)
Стандартный план 5.00-500.00 0.90
Стандартный план Б 501.00-5000.00 1.00
3.0%-4.0% ЕЖЕЧАСНО В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ
План использованной суммы часовая прибыль (%)
Профессиональный план 300.00-3000.00 3.00
Профессиональный план Б 3001.00-30000.00 4.00
15%-20% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ
План использованной суммы часовая прибыль (%)
Предприятие план 1000.00-10000.00 15.00
Предприятие план Б 10001.00-100000.00 20.00