payinvest.biz - payinvest



Очередной шлачек от многим известного китайского админа, играем по мелочи, админ не предсказуем



payinvest.biz





Цитата: Платные Инвест ЛТД-финансовый институт с многолетней историей. Как и другие банки с традиционными принципами наша компания стремится извлечь максимум из возможностей, которые мы имеем при управлении активами наших клиентов. Фонд оплаты Инвест ЛТД состоит в том аспекте, что теперь стала нашей отличительной чертой. Это механизм перекрестного страхования, что позволяет всем нашим клиентам защитить свои средства, даже если мир рушится.



Платные Инвест ЛТД имеет дочерние компании в следующих областях:

- Нефтяной и газовой промышленности;

- Форекс и биржевой торговли;

- Банковское дело;

- Тяжелая промышленность;

- Биткойн-Торговле;

- Недвижимость и страхование.



Ваше путешествие в мир финансового благополучия начинается с депозитом 5$. Как вы начнете инвестировать в нашу компанию, вы постепенно обнаружите более интересные вещи вокруг вас. Предположим финансовую свободу и стать конечной первооткрывателя. Инвестиционные планы



Цитата: 0.9%-1.0% В ЧАС НА 120 ЧАСОВ



План использованной суммы часовая прибыль (%)

Стандартный план 5.00-500.00 0.90

Стандартный план Б 501.00-5000.00 1.00



3.0%-4.0% ЕЖЕЧАСНО В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ



План использованной суммы часовая прибыль (%)

Профессиональный план 300.00-3000.00 3.00

Профессиональный план Б 3001.00-30000.00 4.00



15%-20% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ



План использованной суммы часовая прибыль (%)

Предприятие план 1000.00-10000.00 15.00

Предприятие план Б 10001.00-100000.00 20.00 Рефералка 3%



Принимает: Bitcoin, Litcoin, Perfect Money, Payeer, Advcash



Выплаты - инстант



Мой вклад



30.04.17 10:07 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14263043 from U5505***. Batch: 174469004. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User asmith. Старт 27.04.2017Мой вклад30.04.17 10:07 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14263043 from U5505***. Batch: 174469004. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User asmith.

