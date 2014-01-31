Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 13:13
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,596
Благодарностей: 1,046
УГ: 2
КП: 0.683
payinvest.biz - payinvest
Старт 27.04.2017

Очередной шлачек от многим известного китайского админа, играем по мелочи, админ не предсказуем

payinvest.biz



Цитата:
Платные Инвест ЛТД-финансовый институт с многолетней историей. Как и другие банки с традиционными принципами наша компания стремится извлечь максимум из возможностей, которые мы имеем при управлении активами наших клиентов. Фонд оплаты Инвест ЛТД состоит в том аспекте, что теперь стала нашей отличительной чертой. Это механизм перекрестного страхования, что позволяет всем нашим клиентам защитить свои средства, даже если мир рушится.

Платные Инвест ЛТД имеет дочерние компании в следующих областях:
- Нефтяной и газовой промышленности;
- Форекс и биржевой торговли;
- Банковское дело;
- Тяжелая промышленность;
- Биткойн-Торговле;
- Недвижимость и страхование.

Ваше путешествие в мир финансового благополучия начинается с депозитом 5$. Как вы начнете инвестировать в нашу компанию, вы постепенно обнаружите более интересные вещи вокруг вас. Предположим финансовую свободу и стать конечной первооткрывателя.
Инвестиционные планы

Цитата:
0.9%-1.0% В ЧАС НА 120 ЧАСОВ

План использованной суммы часовая прибыль (%)
Стандартный план 5.00-500.00 0.90
Стандартный план Б 501.00-5000.00 1.00

3.0%-4.0% ЕЖЕЧАСНО В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ

План использованной суммы часовая прибыль (%)
Профессиональный план 300.00-3000.00 3.00
Профессиональный план Б 3001.00-30000.00 4.00

15%-20% В ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

План использованной суммы часовая прибыль (%)
Предприятие план 1000.00-10000.00 15.00
Предприятие план Б 10001.00-100000.00 20.00
Рефералка 3%

Принимает: Bitcoin, Litcoin, Perfect Money, Payeer, Advcash

Выплаты - инстант

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Мой вклад

30.04.17 10:07 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14263043 from U5505***. Batch: 174469004. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User asmith.
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