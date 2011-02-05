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Маразм крепчает-На России обратились в Интерпол с просьбой разыскать Яценюка

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Маразм крепчает-На России обратились в Интерпол с просьбой разыскать Яценюка
Россия направила в Генеральный секретариат Интерпола запрос об объявлении в международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка

Как сообщила пресс-служба МВД Украины, Киев получил копию обращения российских правоохранительных органов с запросом об объявлении в розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Россию бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка.

В документе говорится о том, что запрос сформирован по ордеру на арест, который был выдан городским судом Ессентуков 3 марта. Поводом для решения суда стало обвинение Следственного комитета России в адрес Яценюка в том, что во время вооруженного конфликта в Чечне в 1994–1995 годах украинский гражданин огнем из автомата убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих.

В МВД Украины при этом заявили о том, что 20 апреля глава ведомства Арсен Аваков написал официальное письмо генсеку Интерпола Юргену Штоху, в котором рассказал, что Яценюк не только не участвовал в вооруженных конфликтах, но и никогда не бывал в Чечне. В 1994–1995 годах будущий премьер якобы проживал и учился на территории Украины.

МВД Украины назвало российские обвинения «очевидно абсурдными и заведомо бездоказательными».

Впервые об участии Яценюка в боевых действиях в Чечне рассказал в интервью «Российской газете» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин осенью 2015 года. Якобы будущий премьер воевал в составе карательного батальона украинских националистов, который возглавлял Александр Музычко и даже получил высшую награду боевиков Джохара Дудаева «Честь нации».

Согласно официальной биографии Яценюка, в 1991 году он окончил среднюю школу в городе Черновцы, а следующие пять лет учился на юридическом факультете в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.
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