BitWise Business Limited - bitwise.biz

Инвестиционный проект компании BitWise Business Limited это продукт тщательной подготовки и плодотворной работы специалистов в области майнинга Bitcoin, высокодоходной торговли криптовалютами и онлайн маркетинга. Используя современные методы ведения бизнеса и персональный подход к каждому клиенту, мы предлагаем уникальную инвестиционную модель людям, желающим использовать Bitcoin не только как платежный метод, но также как надежный источник стабильного заработка. Ваш депозит работает на постоянной основе и приносит прибыль каждый час с возможность выводить прибыль в любой момент. Данное предложение заинтересует не только начинающих пользователей криптовалют, но также опытных онлайн инвесторов. BitWise Business использует только современное оборудование для майнинга и ведет торговлю на наиболее стабильных биржах, что максимально снижает риск финансовых потерь для клиентов, а также гарантирует им стабильное начисление прибыли каждые 60 минут.
Планы: 0.3333% В ЧАС
8% В день
Мин.: 0.01 BTC
Макс.: 10 BTC
0.3750% В ЧАС
9% В день
Мин.: 10.00000001 BTC
Макс.: 25 BTC
0.4166% В ЧАС
10% В день
Мин.: 25.00000001
Макс.: 35 BTC
0.4583% В ЧАС
11% В день
Мин.: 35.00000001
Макс.: 50 BTC
0.5000% В ЧАС
12% В день
Мин.: 50.00000001
Макс.: Unlim
Скрипт - ГК (bitwise.biz - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 3%
Представительская комиссия - 6%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский, Китайский, Вьетнамский, Корейский
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Я не несу ответственности за ваши решения!
Чего-то уже приелись такие планы... Неужели ничего другого придумать нельзя? В безубыток через 12 дней с рефкой если считать - в аккурат после праздников. Сайт в целом неплох, только стату не смог найти....