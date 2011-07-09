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BitWise Business Limited - bitwise.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 18:31
#1
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 1,883
Благодарностей: 1,879
УГ: 1
КП: 0.010
BitWise Business Limited - bitwise.biz
Я не админ и админа не знаю.

Старт: 29.04.2017



Легенда
Цитата:
Инвестиционный проект компании BitWise Business Limited это продукт тщательной подготовки и плодотворной работы специалистов в области майнинга Bitcoin, высокодоходной торговли криптовалютами и онлайн маркетинга. Используя современные методы ведения бизнеса и персональный подход к каждому клиенту, мы предлагаем уникальную инвестиционную модель людям, желающим использовать Bitcoin не только как платежный метод, но также как надежный источник стабильного заработка. Ваш депозит работает на постоянной основе и приносит прибыль каждый час с возможность выводить прибыль в любой момент. Данное предложение заинтересует не только начинающих пользователей криптовалют, но также опытных онлайн инвесторов. BitWise Business использует только современное оборудование для майнинга и ведет торговлю на наиболее стабильных биржах, что максимально снижает риск финансовых потерь для клиентов, а также гарантирует им стабильное начисление прибыли каждые 60 минут.
Планы:
0.3333% В ЧАС
8% В день
Мин.: 0.01 BTC
Макс.: 10 BTC

0.3750% В ЧАС
9% В день
Мин.: 10.00000001 BTC
Макс.: 25 BTC

0.4166% В ЧАС
10% В день
Мин.: 25.00000001
Макс.: 35 BTC

0.4583% В ЧАС
11% В день
Мин.: 35.00000001
Макс.: 50 BTC

0.5000% В ЧАС
12% В день
Мин.: 50.00000001
Макс.: Unlim

Скрипт - ГК (bitwise.biz - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 3%
Представительская комиссия - 6%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский, Китайский, Вьетнамский, Корейский


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!


Мой деп: 0.09 BTC
hash e75609a0180359a6bf5bc13c0a969c93c689e4ddf639bf5a3c c46b9c60277c9d

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BitWise - почасовик от 0.3333% в час
niko21ru на форуме  
Старый Сегодня, 19:00
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,117
Благодарностей: 128
УГ: 16
КП: 0.000
Re: BitWise Business Limited - bitwise.biz
Чего-то уже приелись такие планы... Неужели ничего другого придумать нельзя? В безубыток через 12 дней с рефкой если считать - в аккурат после праздников. Сайт в целом неплох, только стату не смог найти....
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ratiborff на форуме  
Старый Сегодня, 19:00
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,955
Благодарностей: 10,942
УГ: 15
КП: 0.032
подарки
Re: BitWise Business Limited - bitwise.biz
да етиж твою налево - опять битки...
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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