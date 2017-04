inik1080



Чанчжоуский национальный хайтек-район и Shenzhen Capital создают инвестфонд

Чанчжоуский национальный высокотехнологичный район, являющийся одной из ведущих технологических зон промышленного развития Китая, расположенный в дельте реки Янцзы, и Shenzhen Capital Group Co. Ltd, венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в посевных, ранних и поздних стадиях финансирования, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для расширения интеграции ресурсов и совместного создания нового инвестиционного фонда для финансирования талантов.



В соответствии с соглашением, фонд будет инвестировать в частные высокотехнологичные компании и стартапы, возглавляемые предпринимателями, имеющими опыт работы в области интеллектуального производства, энергосбережения, защиты окружающей среды и производства новых материалов, а также в других развивающихся секторах. Основной целью фонда является повышение привлекательности Чанчжоуского национального высокотехнологичного района в качестве выбора места для развития предприятий с ожиданием того, что большое количество новых компаний выберут этот район как место своей постоянной дислокации.



Кроме того, обе стороны планируют изучить дальнейшие сферы сотрудничества, в том числе помощь, которая может быть предоставлена производителям с точки зрения модернизации оборудования, разработки и популяризации стандартов политики и практики управления предприятием, а также интеграции китайских и международных рынков капитала.



Shenzhen Capital Group (SCGC), основанная муниципальным правительством Шэньчжэня в августе 1999 года, является профессиональной венчурной компанией. С момента создания SCGC постоянно развивала частную промышленность, поддерживала частные бренды и стимулировала экономический рост за счет инвестиций в растущие компании. В марте 2017 года компанией было сделано 13 инвестиций, а до этого было проведено 730 инвестиций на общую сумму 27,9 миллиардов юаней.



