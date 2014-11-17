Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,460 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Чанчжоуский национальный хайтек-район и Shenzhen Capital создают инвестфонд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:20
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,400
Благодарностей: 695
УГ: 4
КП: 0.107
подарки
Чанчжоуский национальный хайтек-район и Shenzhen Capital создают инвестфонд

Чанчжоуский национальный высокотехнологичный район, являющийся одной из ведущих технологических зон промышленного развития Китая, расположенный в дельте реки Янцзы, и Shenzhen Capital Group Co. Ltd, венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в посевных, ранних и поздних стадиях финансирования, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для расширения интеграции ресурсов и совместного создания нового инвестиционного фонда для финансирования талантов.

В соответствии с соглашением, фонд будет инвестировать в частные высокотехнологичные компании и стартапы, возглавляемые предпринимателями, имеющими опыт работы в области интеллектуального производства, энергосбережения, защиты окружающей среды и производства новых материалов, а также в других развивающихся секторах. Основной целью фонда является повышение привлекательности Чанчжоуского национального высокотехнологичного района в качестве выбора места для развития предприятий с ожиданием того, что большое количество новых компаний выберут этот район как место своей постоянной дислокации.

Кроме того, обе стороны планируют изучить дальнейшие сферы сотрудничества, в том числе помощь, которая может быть предоставлена производителям с точки зрения модернизации оборудования, разработки и популяризации стандартов политики и практики управления предприятием, а также интеграции китайских и международных рынков капитала.

Shenzhen Capital Group (SCGC), основанная муниципальным правительством Шэньчжэня в августе 1999 года, является профессиональной венчурной компанией. С момента создания SCGC постоянно развивала частную промышленность, поддерживала частные бренды и стимулировала экономический рост за счет инвестиций в растущие компании. В марте 2017 года компанией было сделано 13 инвестиций, а до этого было проведено 730 инвестиций на общую сумму 27,9 миллиардов юаней.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Китае создан инвестфонд на $52,5 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 7 28.09.2016 21:54
Инвестции в земельные участки (Смоленский район). Алексей Смоленск Недвижимость 0 28.01.2015 16:36
«Роснано» создаст инвестфонд с китайскими партнёрами Wind of freedom Новости технологий и интернета 0 22.01.2015 23:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Как обналичить WMR в Донецке?
От Владимир Зайцев 235461349 в разделе «WebMoney»
Аватар TenDemon
Генетики обнаружили людей с суперспособностями
От TenDemon в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Alex356
При цене нефти $70 экономика России попадет в замкнутый круг — Всемирный банк
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Oliver Frank
Греция назвала выгодным газовый проект с Россией
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Крупнейшая американская bitcoin-организация Coinbase вышла на британский рынок
От Aliaksandre в разделе «Новости криптовалют»
Аватар morg
Goldman Sachs выходит из Украины :(
От morg в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,460
Тем
467,259
Сообщений
11,537,126

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube