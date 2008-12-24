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Учебник по торговле на FOREX от брокера NPBFX

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#1
Компания NPBFX Limited (npbfx.com)
 
Аватар Anton-NPBFX
 
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 162
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.018
Учебник по торговле на FOREX от брокера NPBFX
Учебник по торговле на FOREX: ваш отличный помощник в изучении основ трейдинга

Добрый день, уважаемые форумчане!

Большинство трейдеров так или иначе начинают свое знакомство с FOREX с изучения основополагающих принципов и понятий на валютном рынке, без которых невозможна эффективная торговля. Сеть Интернет и различные печатные издания предлагают множество материалов для изучения трейдерам, однако далеко не все из них содержат правдивую и актуальную информацию в удобном виде для восприятия. Согласитесь, куда удобнее было бы иметь все самые важные материалы по основам трейдинга на FOREX, собранные в одном месте? Теперь Вы можете найти полное руководство по торговле на валютном рынке на аналитическом портале NPBFX!



Руководство для начинающих по торговле на FOREX представляет собой электронную книгу, в которой отражены самые важные аспекты успешного трейдинга. Всего в книге 5 глав, которые будут полезны как начинающим трейдерам для изучения торговли на валютном рынке с нуля, так и помогут освежить знания уже торгующим трейдерам с некоторым опытом.

Основные разделы руководства по торговле на FOREX:

1. Введение (понятие и история FOREX, торговля внутри дня и др.)
2. Основы Форекс (валюты, линии тренда, технические индикаторы, типы ордеров и т.д.)
3. Фундаментальный анализ (понятие, торговля на новостях и др.)
4. Технический анализ (графики, тренды, пробой и т.п.)
5. Заключение (психология торговли, управление рисками и т.д.)

Книга предлагает трейдерам структурированный и понятный материал для восприятия в компактной форме – 49 электронных страниц, которые будут отличными помощниками трейдеру в торговле. Электронное руководство содержит рисунки, графики с объяснениями, а также примеры различных ситуаций. Руководство по торговле на FOREX Вы можете прочитать онлайн или скачать бесплатно с аналитического портала в разделе «Обучение».

Также при возникновении каких-либо вопросов по торговле Вы можете зайти в раздел онлайн-чата с аналитиком и напрямую получить подробную консультацию.

Для того, чтобы получить бесплатный и неограниченный доступ к электронному руководству по торговле на FOREX и другим полезным инструментам на аналитическом портале, зарегистрируйтесь на официальном сайте компании NPBFX.
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NPBFX – победитель в номинации «Лучший STP брокер 2016»!
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