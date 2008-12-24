Учебник по торговле на FOREX от брокера NPBFX

Учебник по торговле на FOREX: ваш отличный помощник в изучении основ трейдинга
Добрый день, уважаемые форумчане!
Большинство трейдеров так или иначе начинают свое знакомство с FOREX с изучения основополагающих принципов и понятий на валютном рынке, без которых невозможна эффективная торговля. Сеть Интернет и различные печатные издания предлагают множество материалов для изучения трейдерам, однако далеко не все из них содержат правдивую и актуальную информацию в удобном виде для восприятия. Согласитесь, куда удобнее было бы иметь все самые важные материалы по основам трейдинга на FOREX, собранные в одном месте? Теперь Вы можете найти полное руководство по торговле на валютном рынке на аналитическом портале NPBFX
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Руководство для начинающих по торговле на FOREX представляет собой электронную книгу, в которой отражены самые важные аспекты успешного трейдинга. Всего в книге 5 глав, которые будут полезны как начинающим трейдерам для изучения торговли на валютном рынке с нуля, так и помогут освежить знания уже торгующим трейдерам с некоторым опытом.
Основные разделы руководства по торговле на FOREX:
1. Введение (понятие и история FOREX, торговля внутри дня и др.)
2. Основы Форекс (валюты, линии тренда, технические индикаторы, типы ордеров и т.д.)
3. Фундаментальный анализ (понятие, торговля на новостях и др.)
4. Технический анализ (графики, тренды, пробой и т.п.)
5. Заключение (психология торговли, управление рисками и т.д.)
Книга предлагает трейдерам структурированный и понятный материал для восприятия в компактной форме – 49 электронных страниц, которые будут отличными помощниками трейдеру в торговле. Электронное руководство содержит рисунки, графики с объяснениями, а также примеры различных ситуаций. Руководство по торговле на FOREX Вы можете прочитать онлайн или скачать бесплатно с аналитического портала в разделе «Обучение».
Также при возникновении каких-либо вопросов по торговле Вы можете зайти в раздел онлайн-чата с аналитиком и напрямую получить подробную консультацию.
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