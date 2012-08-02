Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,456 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BMW начнет выпускать автомобиль без зеркал

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:05
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 655
Благодарностей: 186
УГ: 5
КП: 0.200
подарки
BMW начнет выпускать автомобиль без зеркал
Автомобиль без зеркал — потрясающая вещь. И он появится быстрее, чем вы думаете.


Концепт BMW i8 без зеркал

В январе на выставке CES компания BMW представила концепт автомобиля без зеркал. В течение следующих нескольких лет производители автомобилей хотят заменить зеркала заднего вида и боковые на системы мониторинга, использующие камеры. Японские компании получили одобрение на запуск производства автомобилей без зеркал, а европейские производители, как ожидается, последуют этому примеру в ближайшее время.

В основном, системы мониторинга будут использовать камеры для передачи видео с высоким разрешением на дисплей, расположенный внутри транспортного средства. Например, в представленном концепте автомобиля BMW i8 камеры размещены с каждой стороны, где обычно находятся зеркала заднего вида. Камеры занимают меньше места, чем боковые зеркала, и захватывают больше кадров вокруг автомобиля.


Тонкие камеры заменяют боковые зеркала в концепте автомобиля BMW i8

Третья камера, расположенная в заднем окне, фиксирует окрестность дороги позади машины.


Расположение задней камеры в концептуальном автомобиле BMW i8

Затем программное обеспечение автомобиля соединяет видеоматериалы, чтобы показать широкий обзор окрестностей вокруг автомобиля. Поток данных отображается на дисплее, расположенном там, где обычно находится зеркало заднего обзора.


Дисплей вместо зеркала заднего вида в концептуальном автомобиле BMW i8

Помимо обзора дороги, автомобиль BMW i8 будет выводить на дисплее предупреждения, если камеры и другие датчики обнаружат потенциальные угрозы или препятствия. BMW и другие производители автомобилей стремятся внедрить системы камер, чтобы обеспечить более широкий обзор дороги водителю. Это помогает устранить «мертвые зоны». Кроме того, избавление от громоздких боковых зеркал делает автомобили более аэродинамичными.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 15:07.
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 15:46
#2
Любитель
 
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 225
Благодарностей: 22
УГ: 17
КП: 0.028
Re: BMW начнет выпускать автомобиль без зеркал
Однозначно крутая идея. Но дорогая)
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нужно больше Биткоинов!!!
ArthurY на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России одобрен законопроект о блокировке «зеркал» сайтов Анна Чернобай Компьютерная безопасность 0 16.02.2017 21:30
ЦБ разработает подходы по регулированию биткоина Анна Чернобай Новости криптовалют 1 09.02.2017 23:38
Yota Devices разработает планшет ttxz Новости технологий и интернета 4 02.06.2015 19:47
Apple разработает собственный поисковый сервис vhyip Новости технологий и интернета 1 05.02.2015 10:03
Правительство разработает механизм субсидирования ставок для сельхозпроизводителей Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 2 19.01.2015 16:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Компания SearchTrade позволит пользователям зарабатывать на поиске в Интернете
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimoni4e
Продать нельзя оставить, или стоит ли выставлять на аукционы свои сайты?
От Dimoni4e в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватар Blackyar
mine-dwarfs.ru - Сокровище Гномов
От Blackyar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sonicnzq
idecision.biz - idecision
От sonicnzq в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,456
Тем
467,245
Сообщений
11,536,823

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube