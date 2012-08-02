BMW начнет выпускать автомобиль без зеркал

Автомобиль без зеркал — потрясающая вещь. И он появится быстрее, чем вы думаете.
Концепт BMW i8 без зеркал
В январе на выставке CES компания BMW представила концепт автомобиля без зеркал. В течение следующих нескольких лет производители автомобилей хотят заменить зеркала заднего вида и боковые на системы мониторинга, использующие камеры. Японские компании получили одобрение на запуск производства автомобилей без зеркал, а европейские производители, как ожидается, последуют этому примеру в ближайшее время.
В основном, системы мониторинга будут использовать камеры для передачи видео с высоким разрешением на дисплей, расположенный внутри транспортного средства. Например, в представленном концепте автомобиля BMW i8 камеры размещены с каждой стороны, где обычно находятся зеркала заднего вида. Камеры занимают меньше места, чем боковые зеркала, и захватывают больше кадров вокруг автомобиля.
Тонкие камеры заменяют боковые зеркала в концепте автомобиля BMW i8
Третья камера, расположенная в заднем окне, фиксирует окрестность дороги позади машины.
Расположение задней камеры в концептуальном автомобиле BMW i8
Затем программное обеспечение автомобиля соединяет видеоматериалы, чтобы показать широкий обзор окрестностей вокруг автомобиля. Поток данных отображается на дисплее, расположенном там, где обычно находится зеркало заднего обзора.
Дисплей вместо зеркала заднего вида в концептуальном автомобиле BMW i8
Помимо обзора дороги, автомобиль BMW i8 будет выводить на дисплее предупреждения, если камеры и другие датчики обнаружат потенциальные угрозы или препятствия. BMW и другие производители автомобилей стремятся внедрить системы камер, чтобы обеспечить более широкий обзор дороги водителю. Это помогает устранить «мертвые зоны». Кроме того, избавление от громоздких боковых зеркал делает автомобили более аэродинамичными.
Перевод специально для mmgp.ru