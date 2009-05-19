Drum13 Мастер

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Мировой финансовый кризис начинает отражаться и на Голливуде



Казалось бы, что вот кому кризис не помеха, так это всяким сценаристам, режиссёрам и актёрам, которые работают в Голливуде. Ведь "Фабрика грёз" работает на всю мощность, выпуская в год сотнями кинокартины на все вкусы, и на любые запросы. А уж если смотреть на бюджеты кинолент, то иногда сильно удивляешься, кто же инвестирует такие астрономические суммы на создание новых кинолент.



Но, судя по всему, ледяное дыхание нового мирового кризиса коснулось и "Фабрики грёз". Как стало известно, первого мая текущего года, то есть в начале следующей недели, в понедельник, начнётся масштабная и бессрочная забастовка двенадцати тысяч сценаристов, которые работают над созданием голливудских киношедевров.



Как оказалось, не смотря на рост инвестиций в производство кинокартин, за последние три года средняя зарплата голливудских сценаристов упала на 23 процента, такие данные приводят в Гильдии писателей Соединённых Штатов Америки.



В своём интервью журналистам Джон Эйзиндарт, который является довольно известным писателем и сценаристом в Голливуде заявил, что все люди, по всему миру считают, что "Фабрика грёз" живёт в каком-то своём сказочном мире, где никто не знает никаких бед. Но на самом деле это вовсе не так. И всё что происходит в целом с мировой экономической системой, непосредственно отражается и на киноиндустрии Голливуда.



Дэн Стоун, работающий адвокатом в Лос-Анджелесе, уточняет, что на вершине пирамиды Голливуда практически ничего не изменилось за последние три года, и так называемые небожители не замечают начинающегося кризиса. Ведь даже средняя заработная плата обычных сценаристов, на самом деле является завышенной, за счёт сумасшедших гонораров нескольких звёздных сценаристов. Но думать нужно именно о рядовых сотрудниках киноиндустрии, которые пишут сценарии для многих кинокартин и мультфильмов. Именно эти люди уже третий год чувствуют на своём опыте, как становится всё труднее зарабатывать деньги, ведь зарплаты продолжают падать.



Последняя подобная крупная и бессрочная забастовка сценаристов в Голливуде произошла как раз перед Первой Волной Суперкризиса. Длилась она ровно сто дней. Из-за чего многим телекомпаниям пришлось закрыть ряд успешных телепередач и иных телевизионных проектов. Что в свою очередь нанесло существенный удар по экономике всего штата Калифорния. В результате тех событий было уволено 37000 сотрудников киноиндустрии, а Голливуд понёс 2,1 млрд долларов убытков. Такие данные приводятся сотрудниками Института Милкена, в опубликованном исследовании.



Специально для mmgp.ru Казалось бы, что вот кому кризис не помеха, так это всяким сценаристам, режиссёрам и актёрам, которые работают в Голливуде. Ведь "Фабрика грёз" работает на всю мощность, выпуская в год сотнями кинокартины на все вкусы, и на любые запросы. А уж если смотреть на бюджеты кинолент, то иногда сильно удивляешься, кто же инвестирует такие астрономические суммы на создание новых кинолент.Но, судя по всему, ледяное дыхание нового мирового кризиса коснулось и "Фабрики грёз". Как стало известно, первого мая текущего года, то есть в начале следующей недели, в понедельник, начнётся масштабная и бессрочная забастовка двенадцати тысяч сценаристов, которые работают над созданием голливудских киношедевров.Как оказалось, не смотря на рост инвестиций в производство кинокартин, за последние три года средняя зарплата голливудских сценаристов упала на 23 процента, такие данные приводят в Гильдии писателей Соединённых Штатов Америки.В своём интервью журналистам Джон Эйзиндарт, который является довольно известным писателем и сценаристом в Голливуде заявил, что все люди, по всему миру считают, что "Фабрика грёз" живёт в каком-то своём сказочном мире, где никто не знает никаких бед. Но на самом деле это вовсе не так. И всё что происходит в целом с мировой экономической системой, непосредственно отражается и на киноиндустрии Голливуда.Дэн Стоун, работающий адвокатом в Лос-Анджелесе, уточняет, что на вершине пирамиды Голливуда практически ничего не изменилось за последние три года, и так называемые небожители не замечают начинающегося кризиса. Ведь даже средняя заработная плата обычных сценаристов, на самом деле является завышенной, за счёт сумасшедших гонораров нескольких звёздных сценаристов. Но думать нужно именно о рядовых сотрудниках киноиндустрии, которые пишут сценарии для многих кинокартин и мультфильмов. Именно эти люди уже третий год чувствуют на своём опыте, как становится всё труднее зарабатывать деньги, ведь зарплаты продолжают падать.Последняя подобная крупная и бессрочная забастовка сценаристов в Голливуде произошла как раз перед Первой Волной Суперкризиса. Длилась она ровно сто дней. Из-за чего многим телекомпаниям пришлось закрыть ряд успешных телепередач и иных телевизионных проектов. Что в свою очередь нанесло существенный удар по экономике всего штата Калифорния. В результате тех событий было уволено 37000 сотрудников киноиндустрии, а Голливуд понёс 2,1 млрд долларов убытков. Такие данные приводятся сотрудниками Института Милкена, в опубликованном исследовании.

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