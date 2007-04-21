Австрийский стартап предлагает искусственные острова за $6,5 млн

Австрийская компания предлагает для состоятельных людей оригинальный способ уединиться: искусственный остров, который можно поставить на якорь в любой точке мира. Похожая на плавающую платформу ORSOS Islands стоит $6,5 млн и будет построена под заказ в течение 18 месяцев.
Пока еще нет ни одного готового острова. Однако, как сообщает агентство AFP, компания-производитель уже имеет предварительные заказы от клиентов из Китая, Австралии и США. Ожидается, что первый искусственный остров будет передан хозяину меньше чем через два года.
На острове, жилая площадь которого примерно 10 соток, может разместиться до 12 человек. По мнению изобретателей, основной плюс "дома на воде" в том, что он может быть с легкостью отбуксирован или перевезен в разобранном виде в любое место на планете. Принимая во внимание то, что миллиардеры обычно тратят сотни миллионов долларов на настоящие острова, $6,5 млн кажутся сущим пустяком и отличной покупкой.
Ширина острова 20 метров, а длина 37 метров
Планировка и дизайн схожи с яхтой класса люкс
Плавучий остров не имеет мотора. Если необходимо переехать, то следует воспользоваться услугами буксира.
На острове может разместиться 12 человек в 6 двухместных номерах.
Кроме того, имеется четырехместный номер для обслуживающего персонала.
Имеется довольно много зеленых насаждений на верхней палубе.
Остров использует возобновляемые источники энергии: ветряную и солнечную.
На верхней палубе имеется джакузи.
Другая сторона верхней палубы закрыта навесом от солнца для отдыха и барбекю.
Внутри имеется аквариум и столовая.
Имеется зона развлечений, а также собственная прачечная.
Внутри все выглядит, как на современной яхте.
Это самый настоящий остров.
источник