Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,438 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Австрийский стартап предлагает искусственные острова за $6,5 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:57
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,453
Благодарностей: 10,470
УГ: 88
КП: 0.096
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Австрийский стартап предлагает искусственные острова за $6,5 млн
Австрийская компания предлагает для состоятельных людей оригинальный способ уединиться: искусственный остров, который можно поставить на якорь в любой точке мира. Похожая на плавающую платформу ORSOS Islands стоит $6,5 млн и будет построена под заказ в течение 18 месяцев.




Пока еще нет ни одного готового острова. Однако, как сообщает агентство AFP, компания-производитель уже имеет предварительные заказы от клиентов из Китая, Австралии и США. Ожидается, что первый искусственный остров будет передан хозяину меньше чем через два года.

На острове, жилая площадь которого примерно 10 соток, может разместиться до 12 человек. По мнению изобретателей, основной плюс "дома на воде" в том, что он может быть с легкостью отбуксирован или перевезен в разобранном виде в любое место на планете. Принимая во внимание то, что миллиардеры обычно тратят сотни миллионов долларов на настоящие острова, $6,5 млн кажутся сущим пустяком и отличной покупкой.

Ширина острова 20 метров, а длина 37 метров


Планировка и дизайн схожи с яхтой класса люкс


Плавучий остров не имеет мотора. Если необходимо переехать, то следует воспользоваться услугами буксира.


На острове может разместиться 12 человек в 6 двухместных номерах.


Кроме того, имеется четырехместный номер для обслуживающего персонала.


Имеется довольно много зеленых насаждений на верхней палубе.


Остров использует возобновляемые источники энергии: ветряную и солнечную.


На верхней палубе имеется джакузи.


Другая сторона верхней палубы закрыта навесом от солнца для отдыха и барбекю.


Внутри имеется аквариум и столовая.


Имеется зона развлечений, а также собственная прачечная.


Внутри все выглядит, как на современной яхте.

Это самый настоящий остров.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Финтех-стартап Lykke предлагает приобрести токены с 20% дисконтом bizneser Новости криптовалют 0 23.02.2017 12:04
Французский стартап Molotov предлагает функцию DVR-облака и привлекает $23.3 млн OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.12.2016 10:29
Стартап Vayyar предлагает рентгеновское зрение на базе радиоволн kingcasha Новости технологий и интернета 1 10.01.2016 22:16
Стартап Coinimal предлагает расплачиваться биткоинами на Amazon.de без комиссии kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.01.2016 17:54
Американская стартап-компания предлагает самостоятельно создавать роботов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.12.2015 20:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Советы по выбору домена
От stash85 в разделе «Доменные имена»
Аватар Lonsdayl
Apple и Amazon нанимают сотни MBA
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар antoxa
hi-techinvest.com - www.hi-techinvest.com
От antoxa в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар biznes111
Курс биткоина опустился ниже $1000. Что дальше?
От biznes111 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар tahatos
Нужен человек в складчину на прогнозы ТС
От tahatos в разделе «Прогнозы»
Аватар Globomen
Sberbank CIB назвал справедливый курс отвязавшегося от нефти рубля
От Globomen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
409,438
Тем
467,206
Сообщений
11,535,412

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube