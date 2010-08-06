Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Oil Plata Ltd - Oilplata.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:49
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 35,245
Благодарностей: 1,739
УГ: 4
КП: 0.001
Oil Plata Ltd - Oilplata.com
Я не админ!
старт 26.04.2017
Новый проект: Oil Plata Ltd

языки: EN
Принимает:PerfectMoney, BTC, Payeer, Advcash
Минимальный вклад $10
Рефские до 7%-2%-1%
Тип отзыва: мгновенный


Перевод с Google:
Описание:
Цитата:
О компании

Наша компания Oil Plata Ltd поможет вам получить невероятно высокую прибыль от ваших инвестиций. Если вам не нравится тратить время и если вы хотите легко заработать большие деньги - эта программа для вас. Для участия в нашей программе вам нужно только одно. Все, что вам нужно - это желание разбогатеть. Наша профессиональная финансовая команда и финансовые консультанты всегда к вашим услугам. Мы поможем вам заработать легкий путь. Вы можете внести любую сумму денег в любой момент, и у нас нет минимального количества. Вы можете получить свою прибыль в любой момент. И помните: чем больше вы вносите деньги, тем больше вы зарабатываете. У нас очень выгодные инвестиционные планы, и вы можете просто выбрать более интересный для вас. Вы будете удивлены, как много людей работает на нашу компанию. И вы можете заработать огромную сумму денег без каких-либо усилий. Просто введите деньги и подождите. Все остальное сделают наши специалисты. Они занимаются этим на всю жизнь, и мы можем дать вам гарантии, что вы не будете рисковать своими деньгами. Чтобы начать работать с нами и делать выгодные инвестиции, вы должны ознакомиться с правилами компании и внести депозит. Начните зарабатывать деньги сегодня и сделайте свою жизнь намного лучше с Oil Plata Ltd!

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ООО «Нефть Плата»

Для участия в системе Oil Plata Ltd вам необходимо пройти простой процесс регистрации на веб-сайте. Регистрация бесплатна и займет всего несколько минут. Тогда вы официально станете участником и сможете совершать сделки в соответствии с правилами. Чтобы зарегистрироваться в качестве пользователя Oil Plata Ltd, нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице веб-сайта, и вы будете перенаправлены на страницу регистрации. Предоставьте всю необходимую информацию и нажмите «Зарегистрироваться», чтобы завершить процесс. Обратите внимание, что, соглашаясь с Условиями использования в процессе регистрации, вы автоматически подтверждаете, что достигли совершеннолетия в стране своего гражданства, и ваше использование этого веб-сайта не нарушает законов вашего государства.
Инвестиционный план
Цитата:
2,0% Ежедневно в течение 5 дней, 3,0% Ежедневно в течение 25 дней, 4,0% Ежедневно в течение 45 дней, 145% После 15 дней, 10% После 30 дней, 400% После 45 дней
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:
Цитата:
The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U*->U13691134. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Oil Plata Ltd User List4Hyip_com.. Date: 19:47 28.04.17. Batch: 174331319.
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Старый Сегодня, 22:59
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,944
Благодарностей: 10,937
УГ: 15
КП: 0.032
подарки
Re: Oil Plata Ltd - Oilplata.com
так-то ничо - ддос-защита от ддос-кура, лицуха гк, ссл из камода на год... но план жиш... таво-этаво... да перед праздником... но если много не накидают - то вполне жиш и таво?
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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