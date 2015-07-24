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Exonar привлек £ 1,25 млн для расширения доступности информационной платформы

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Exonar привлек £ 1,25 млн для расширения доступности информационной платформы

Стартап Exonar, расположенный в Беркшире (Англия), привлек £ 1,25 млн инвестиций для расширения доступности информационной платформы компании в Европе.


Раунд проходил под руководством Winton Group с участием Amadeus Capital Partners и нескольких ангелов.
Основатель и главный исполнительный директор Exonar, Адриан Барретт заявил, что рад приветствовать Winton и Amadeus в качестве ключевых инвесторов.

Exonar Limited стремится помочь заказчикам организовать свою информацию и одновременно устранить риски связанные с Правилами защиты данных Европейского Союза (EU GDPR). GDPR затрагивает любую организацию, которая хранит данные о гражданах Европы.


За все время существования стартап привлек £3.3 млн.

Ник Сондерс (Nick Saunders), главный операционный директор Winton, рассказал о своем решении поддержать фирму: «Подход Exonar к компьютерному обучению для умной классификации позволяет компаниям понять, какие данные на самом деле находятся в их сетях и соответственно защищать. Мы считаем, что широкий круг клиентов сможет извлечь выгоду из опыта Exonar при решении крупных проблем управления информацией»

Алекс ван Сомерен, управляющий фондом Amadeus Capital Partners сказал, что инвестиции позволят Exonar принести столь необходимое упрощение в соблюдении EU GDPR.

Перевод для mmgp.ru
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