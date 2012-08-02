Стартап Me.me привлек $1,5 млн для платформы по поиску мем
Стартап Me.me, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 1,5 млн финансирования для своей платформы по поиску мем.
Инвестиции предоставил Арджун Сетхи из венчурного фонда Social Capital Partnership в сотрудничестве с Питером Рохасом из Betaworks Ventures, Danhua Capital, Mirarmar Ventures. Компания использует привлеченные средства для расширения своей деятельности.
Основанная под руководством Шейна Уокера (генеральный директор) и Джима Хефнера, Me.me является создателем поисковой системы мемов.
В 4-м квартале 2016 года, Me.me выросла на 225% из-за дикой популярности мемов и на сегодняшний день имеет базу размером свыше 700 тысяч мемов.