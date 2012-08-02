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Стартап Me.me привлек $1,5 млн для платформы по поиску мем

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Старый Сегодня, 19:39
#1
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Стартап Me.me привлек $1,5 млн для платформы по поиску мем
Стартап Me.me, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 1,5 млн финансирования для своей платформы по поиску мем.
Инвестиции предоставил Арджун Сетхи из венчурного фонда Social Capital Partnership в сотрудничестве с Питером Рохасом из Betaworks Ventures, Danhua Capital, Mirarmar Ventures. Компания использует привлеченные средства для расширения своей деятельности.


Основанная под руководством Шейна Уокера (генеральный директор) и Джима Хефнера, Me.me является создателем поисковой системы мемов.

В 4-м квартале 2016 года, Me.me выросла на 225% из-за дикой популярности мемов и на сегодняшний день имеет базу размером свыше 700 тысяч мемов.

Перевод специально для MMGP.RU

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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:55
#2
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: Стартап Me.me привлек $1,5 млн для платформы по поиску мем
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
В 4-м квартале 2016 года, Me.me выросла на 225% из-за дикой популярности мемов и на сегодняшний день имеет базу размером свыше 700 тысяч мемов.
Полтора миллиона на мемы, ужас какой) Скоро и СМИ будут мемы делать, с такими темпами)
Бренды уже давно пользуются, значит дело теперь за ТВ)
__________________
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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