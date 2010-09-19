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Стартап Ananas Anam привлек инвестиции для уникальной альтернативы натуральной кожи

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Стартап Ananas Anam привлек инвестиции для уникальной альтернативы натуральной кожи


Британский стартап Ananas Anam, базирующийся в Лондоне, который разработал и запатентовал уникальную естественную и износоустойчивую альтернативу натуральной коже, привлек новые инвестиции в размере неназванной суммы.

В рамках текущего инвестиционного раунда директор Spark China Limited Уильям Лу присоединится к совету директоров Ananas Anam, в котором уже находятся венчурный капиталист и бывший директор Unilever Ventures доктор Лиза Смит и председатель ирландской фондовой биржи Падрайк О'Коннор.

Компания Ananas Anam планирует использовать полученные инвестиции для дальнейшего увеличения своих продаж, маркетинговых целей и значительного расширения каналов сбыта продукции своей компании.



Возглавляемый основателем и генеральным директором доктором Карменом Хийозом, Ananas Anam создал уникальный продукт Piñatex – запатентованную естественную и износоустойчивую альтернативу натуральной коже. Универсальный износоустойчивый материал из природного растительного источника, именуемый Piñatex, состоит из волокон листьев ананаса – побочного продукта при сборе урожая ананасов. Данная разработка запатентована и уже успешно используется в различных модных аксессуарах, обивочных материалах и автомобильной промышленности.


Стартап Ananas Anam планирует расширить свою цепочку поставок на Филиппинах, где он продуктивно сотрудничает с множеством местных фермерских хозяйств, при активной поддержке Министерства сельского хозяйства страны.

Недавно компания Ananas Anam получила престижный грант от известной британской организации InnovateUK и начала активно сотрудничать с Imperial College для разработки новых инновационных продуктов Piñatex.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/04/anana...financing.html

https://text.ru/antiplagiat/5903511eadcd5
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