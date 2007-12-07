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ВЦИОМ: Прогноз россиян по курсу рубля оказался точнее среднерыночного

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ВЦИОМ: Прогноз россиян по курсу рубля оказался точнее среднерыночного


Как следует из результатов соцопроса, проведенного ВЦИОМ на этой неделе, по прогнозу россиян, курс доллара к рублю через три месяца составит 59, а через год - 58, что несильно отличается от результатов мартовского опроса (тогда назывались цифры в 60 и 59 соответственно).

По мнению экспертов ВЦИОМ, такая стабильность прогноза говорит об уверенности населения в фундаментальной устойчивости российской валюты. Они отмечают, что ни в один из предыдущих кризисов подобной уверенности не наблюдалось. «Год назад кто-нибудь мог себе представить, что одной из животрепещущих проблем российской экономики весной 2017 года станет чрезмерное укрепление рубля? Оказывается - мог. Как ни странно, но самый точный прогноз в этом отношении выдали рядовые граждане», - пишет эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс

А уж что говорили аналитики на 65-70 за р.
И Демура со 100 р. за доллар и какой-то аналитик (точно фамилию не могу сказать, новость проскакивала) прогнозировал доллар за 20 рублей. А просто надо-то было выйти и спросить простых граждан
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usd/rub, курс рубря
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