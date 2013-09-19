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«Яндекс.Такси» вошел в мировую десятку приложений для заказа такси

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«Яндекс.Такси» вошел в мировую десятку приложений для заказа такси
В России «Яндекс.Такси» стал лидером 2016 года по числу скачиваний приложения

Приложение «Яндекс.Такси» вошел в топ-10 мирового рейтинга приложений для заказа такси. На его долю приходится 1,8% общего числа скачиваний. Это следует из отчета инвестбанка UBS.

«Яндекс.Такси» является самым скачиваемым сервисом заказа такси в России. Его доля в 2016 году составила 30%. Uber занял второе место — 18%.

При составлении списка учитывалось количество скачиваний на устройства на платформах Android и iOS. В него вошли также приложения для поиска попутчиков (BlaBlaCar) и поиска частных водителей (Uber).

Лидером мирового рейтинга UBS стал Uber. Его приложение было скачано более 180 млн раз в 2016 году, что составляет 45,2% всех загрузок. На втором месте — китайский Didi с долей 17,7%. Третье место — у сингапурского Grab (4,7%).

Важным показателем деятельности подобных сервисов является количество поездок, совершенных пользователями. Ранее «Яндекс.Такси» объявлял, что в декабре 2016 года количество поездок достигло отметки 16,2 млн.
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