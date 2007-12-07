Криптовалюта – будущее рынка форекс

Объем торговли криптовалютами в eToro вырос на 4500%.
eToro
, ведущая международная социально-инвестиционная сеть и стратегический партнер Сбербанка, сообщила, что за последний год компания зафиксировала рост как относительного числа пользователей, торгующих криптовалютами, так и общего объема объемов торговли цифровыми валютами на платформе.
Интерес трейдеров eToro к биткоину и эфириуму остается высоким. В течение последних 15 месяцев свыше 80% трейдеров криптовалют покупали биткоин
, а в случае с эфириумом ситуация выглядит еще более впечатляюще – с момента добавления этой виртуальной валюты в линейку продуктов компании в марте этого года интерес к ней проявляет свыше 90% игроков.
Мати Гринспен, старший рыночный аналитик eToro, отметил: «Криптовалюта – это будущее рынка форекс. За последние 12 месяцев число трейдеров, приходящих на этот рынок, увеличилось в четыре раза. Причем объемы торгов выросли еще сильнее, на целых 4500%
».
Источник: ru.forexmagnates.com