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Криптовалюта – будущее рынка форекс

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Криптовалюта – будущее рынка форекс
Объем торговли криптовалютами в eToro вырос на 4500%.

eToro, ведущая международная социально-инвестиционная сеть и стратегический партнер Сбербанка, сообщила, что за последний год компания зафиксировала рост как относительного числа пользователей, торгующих криптовалютами, так и общего объема объемов торговли цифровыми валютами на платформе.

Интерес трейдеров eToro к биткоину и эфириуму остается высоким. В течение последних 15 месяцев свыше 80% трейдеров криптовалют покупали биткоин, а в случае с эфириумом ситуация выглядит еще более впечатляюще – с момента добавления этой виртуальной валюты в линейку продуктов компании в марте этого года интерес к ней проявляет свыше 90% игроков.

Мати Гринспен, старший рыночный аналитик eToro, отметил: «Криптовалюта – это будущее рынка форекс. За последние 12 месяцев число трейдеров, приходящих на этот рынок, увеличилось в четыре раза. Причем объемы торгов выросли еще сильнее, на целых 4500%».

Источник: ru.forexmagnates.com
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Метки
форекс криптовалюты
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