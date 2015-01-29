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«Ведомости»: российские банки заинтересовались возможным сервисом платежей в Telegram

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«Ведомости»: российские банки заинтересовались возможным сервисом платежей в Telegram
Крупные российские банки увидели потенциал в сотрудничестве с якобы готовящимся к запуску в мессенджере Telegram сервисом Bot Payments, который позволит осуществлять платежи с помощью ботов. Об этом пишут «Ведомости».

Telegram, как рассказал газете близкий к компании человек, обсуждал с банками организацию процессинга платежей в России и СНГ. В частности, переговоры велись со «Сбербанком», чей представитель подтвердил, что организация «заинтересована в подобных проектах». Сейчас «Сбербанк», по его словам, занимается проработкой решений, направленных на проведение платежей в мессенджерах.

Руководитель отдела электронного бизнеса «Райффайзенбанка» Наталия Масарская приводит в пример китайский WeChat и считает, что у Telegram есть перспективы по развитию сервиса как платежного инструмента.

В «Открытии» и «Тинькофф банке» также высказали желание стать банками-операторами нового сервиса.

Руководитель блока «Электронный Бизнес» «Альфа-Банка» Владимир Урбанский отметил высокий потенциал проекта. Но по его мнению, больший успех платежный сервис Telegram может получить в США. Урбанский полагает, что там аудитория мессенджера велика, а законодательство позволяет легко адаптировать приложение под финансовые операции.

Основатель Telegram Павел Дуров 26 апреля показал в своем Instagram-аккаунте предполагаемый черновик анонса новых функций, которые могут появиться в мессенджере. Среди возможных нововведений — платформа для совершения платежей, поддержка видеосообщений и сервис Telescope.

Предполагается, что пользователи смогут оплачивать покупки с помощью ботов внутри Telegram. Отвечать за проведение транзакций будет процессинговая система Stripe.

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