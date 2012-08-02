Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 615 Благодарностей: 157 УГ: 5 КП: 0.174 подарки

Everfi привлекла $ 190 млн для удаленного обучения жизненным навыкам







Раунд финансирования D возглавили TPG Growth и The Rise Fund, вложив вместе $ 150 млн. Деньги также были привлечены от Main Street Advisors, Advance Publications и более ранних спонсоров, включая Джеффа Безоса, Эрика Шмидта, Ева Уильямса и Allen & Company.



Генеральный директор и соучредитель Everfi Том Дэвидсон сказал, что компания работает как некоммерческое и социальное предприятие. «Мы смотрим в корень серьезных неразрешимых социальных проблем и стремимся искоренить их, обучая всех, независимо от образования, - сказал он. – Но мы также хотим стать доминирующей обучающей платформой».



Хотя наши клиенты хотят оставаться анонимными, Дэвидсон сказал, что в их список входят: Airbnb, Google, Harvard, MIT, Oracle и несколько профессиональных спортивных команд, а также 20 000 начальных и средних школ. Он отметил, что более 16 миллионов студентов уже получили сертификаты об успешном завершении курсов Everfi. Компания продает программное обеспечение и цифровой учебный план школам и другим организациям.



Основанная в Вашингтоне, округ Колумбия, Everfi была прибыльной в течение многих лет. Компания привлекла капитал для разработки дополнительных курсов и найма людей в сообщества, где их не хватает. Преобладающие количество сотрудников — бывшие учителя, а 57% сотрудников компании — женщины.



После покупки компанией двух меньших конкурентов LawRoom и Workplace Answers, Everfi достигла тысячи кампусов колледжей, где исторически установились высокие показатели алкоголизма, наркомании и сексуального насилия со стороны студентов. Компания продолжит работу в университетских городках, но и сосредоточиться на охвате бедных групп США в крупных городах с высоким процентом бедных жителей и сельских районах на юге страны. Также в список интересов компании входят коренные американцы, живущие в индейской резервации.







«Мы хотим достучаться до нескольких поколений и разрушить цикл финансовый неграмотности и бедности», - сказал Дэвидсон. Новые инвестиции в Everfi внушают уверенность, учитывая сферу, в которой работает компания. В образовательном секторе стартапы с большей вероятностью будут приобретены, чем станут публичными.



Партнер TPG, возглавляющий компанию, которая инвестирует в технологии, Хехал Радж, сказал, что Everfi привлекает не только своей социальной миссией. «Мы очень сосредоточены на лидерах вертикального программного обеспечения, - объяснил он. - Everfi имеет высокую долю рынка и находится в специализированной нише. Мы также видим сильного лидера Дэвидсона, который будет сопровождать компанию на всем пути до выхода из нее, будь то посредством IPO или продажи». Ранее TPG инвестировала в Lynda.com, которая была приобретена LinkedIn за $ 1,5 млрд.



Перевод специально для mmgp.ru



Компания Everfi привлекла $ 190 миллионов в финансировании серии D, чтобы дистанционно обучать студентов жизненным навыкам и деликатным предметам, которые не преподают в школе. Выбор курсов, предлагаемых Everfi, варьируется от «Обучение профилактике домогательств» для рабочих до «Алкогольного образования» для студентов колледжа, и «Понимание денег» для учеников четвертых, пятых и шестых классов.Раунд финансирования D возглавили TPG Growth и The Rise Fund, вложив вместе $ 150 млн. Деньги также были привлечены от Main Street Advisors, Advance Publications и более ранних спонсоров, включая Джеффа Безоса, Эрика Шмидта, Ева Уильямса и Allen & Company.Генеральный директор и соучредитель Everfi Том Дэвидсон сказал, что компания работает как некоммерческое и социальное предприятие. «Мы смотрим в корень серьезных неразрешимых социальных проблем и стремимся искоренить их, обучая всех, независимо от образования, - сказал он. – Но мы также хотим стать доминирующей обучающей платформой».Хотя наши клиенты хотят оставаться анонимными, Дэвидсон сказал, что в их список входят: Airbnb, Google, Harvard, MIT, Oracle и несколько профессиональных спортивных команд, а также 20 000 начальных и средних школ. Он отметил, что более 16 миллионов студентов уже получили сертификаты об успешном завершении курсов Everfi. Компания продает программное обеспечение и цифровой учебный план школам и другим организациям.Основанная в Вашингтоне, округ Колумбия, Everfi была прибыльной в течение многих лет. Компания привлекла капитал для разработки дополнительных курсов и найма людей в сообщества, где их не хватает. Преобладающие количество сотрудников — бывшие учителя, а 57% сотрудников компании — женщины.После покупки компанией двух меньших конкурентов LawRoom и Workplace Answers, Everfi достигла тысячи кампусов колледжей, где исторически установились высокие показатели алкоголизма, наркомании и сексуального насилия со стороны студентов. Компания продолжит работу в университетских городках, но и сосредоточиться на охвате бедных групп США в крупных городах с высоким процентом бедных жителей и сельских районах на юге страны. Также в список интересов компании входят коренные американцы, живущие в индейской резервации.«Мы хотим достучаться до нескольких поколений и разрушить цикл финансовый неграмотности и бедности», - сказал Дэвидсон. Новые инвестиции в Everfi внушают уверенность, учитывая сферу, в которой работает компания. В образовательном секторе стартапы с большей вероятностью будут приобретены, чем станут публичными.Партнер TPG, возглавляющий компанию, которая инвестирует в технологии, Хехал Радж, сказал, что Everfi привлекает не только своей социальной миссией. «Мы очень сосредоточены на лидерах вертикального программного обеспечения, - объяснил он. - Everfi имеет высокую долю рынка и находится в специализированной нише. Мы также видим сильного лидера Дэвидсона, который будет сопровождать компанию на всем пути до выхода из нее, будь то посредством IPO или продажи». Ранее TPG инвестировала в Lynda.com, которая была приобретена LinkedIn за $ 1,5 млрд.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации. __________________